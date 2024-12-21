´Ú¹ñÂåÉ½FW¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬ÍèÇ¯1·î¤Î²ÃÆþ¤Ø¿·Å·ÃÏ¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ë¹çÎ®¡ª¡¡ÀèÇÚ¥½¥ó¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤ÇÎý½¬
´Ú¹ñÂåÉ½FW¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯(18)¤¬¿·Å·ÃÏ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¹¾¸¶FC¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¹ç°Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿18ºÐ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2025Ç¯1·î¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤òÁ°¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¸ø¼°SNS¤Ï21Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¼¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿·Å·ÃÏ¹çÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¸åÇÚ¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¸«¼é¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë1Ëç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ËëÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆK¥ê¡¼¥°1(´Ú¹ñ1Éô)¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÀá¤Î¸÷½£FCÀï¤Ç17ºÐ10¥«·î23Æü¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢38»î¹ç12¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë172Ñ¤Î±¦Íø¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢·æ½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¢Â¸µ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬ºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¡£½Ä¤Ë¤âÆâÂ¦¤Ë¤â»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë´ËµÞ¼«ºß¤ÎÆÍÇË¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥í¥¹ÀºÅÙ¤ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÎ¾Êý¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤ËÊ£¿ô¤ÎÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´Ö¤Ç¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°(5Éô)¤Î¥¿¥à¥ï¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¹¾¸¶FC¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¹ç°Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿18ºÐ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2025Ç¯1·î¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤òÁ°¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¸ø¼°SNS¤Ï21Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¼¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿·Å·ÃÏ¹çÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¸åÇÚ¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¸«¼é¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë1Ëç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë172Ñ¤Î±¦Íø¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢·æ½Ð¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¢Â¸µ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬ºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¡£½Ä¤Ë¤âÆâÂ¦¤Ë¤â»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë´ËµÞ¼«ºß¤ÎÆÍÇË¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥í¥¹ÀºÅÙ¤ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÎ¾Êý¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤ËÊ£¿ô¤ÎÎ¥Ã¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´Ö¤Ç¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°(5Éô)¤Î¥¿¥à¥ï¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£