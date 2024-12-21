¥Ø¥¿¥Õ¥§vs¥Þ¥¸¥ç¥ë¥« ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.21 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá](¥³¥ê¥»¥¦¥à¡¦¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ú¥ì¥¹)
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ø¥¿¥Õ¥§]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥À¥Ó¥É¡¦¥½¥ê¥¢
DF 2 ¥¸¥§¥Í
DF 15 ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ç¥ì¡¼¥Æ
DF 16 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ê¥³
DF 21 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹
MF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥ß¥¸¥ã
MF 6 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§
MF 8 ¥Þ¥¦¥í¡¦¥¢¥é¥ó¥Ð¥ê
MF 12 ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ë¥ç¥à
MF 29 Coba
FW 10 ¥Ù¥ë¥È¥¥¡¦¥æ¥ë¥É¥¥¥ë¥à
¹µ¤¨
GK 1 ¥¤¥¸¡¼¡¦¥ì¥¿¡¼¥Á¥§¥¯
DF 4 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¥«¥ë
DF 7 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥é
DF 22 ¥É¥ß¥ó¥´¥¹¡¦¥É¥¥¥¢¥ë¥Æ
DF 34 David Argüelles
MF 20 ¥¸¥§¥¸¥å¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´
MF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
FW 17 ¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¹
FW 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
FW 19 ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
FW 36 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¥¤¥§¡¦¥±¥¤¥¿
´ÆÆÄ
¥Û¥»¡¦¥Ü¥ë¥À¥é¥¹
[¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥°¥ì¥¤¥Õ
DF 21 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥é¥¤¡¼¥¸¥ç
DF 22 ¥Û¥¢¥ó¡¦¥â¥Ò¥«
DF 23 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥Õ¥§¥ª
DF 24 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ê¥¨¥ó¥È
MF 5 ¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¹¥«¥ì¥ë
MF 10 ¥»¥ë¥¸¡¦¥À¥ë¥Ç¥ë
MF 11 ÀõÌîÂóËá
MF 18 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
FW 14 ¥À¥Ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
FW 17 ¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó
¹µ¤¨
GK 13 ¥ì¥ª¡¦¥í¥Þ¥ó
GK 25 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë
DF 2 ¥Þ¥Æ¥¦¡¦¥â¥ì¥¤
DF 3 ¥È¥Ë¡¦¥é¥È
DF 4 ¥·¡¼¥Ù¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó
DF 6 ¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥³¥Ú¥Æ
DF 16 ¥Ð¥ì¥ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 27 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í
MF 33 D. Luna
FW 9 ¥¢¥Ö¥É¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥Ä
FW 19 ¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ö¥ì¥¹
FW 20 ¥·¥¡¼¥Ë¥ç
´ÆÆÄ
¥Ï¥´¥Ð¡¦¥¢¥é¥µ¥Æ
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ø¥¿¥Õ¥§]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥À¥Ó¥É¡¦¥½¥ê¥¢
DF 2 ¥¸¥§¥Í
DF 15 ¥ª¥Þ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ç¥ì¡¼¥Æ
DF 16 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ê¥³
DF 21 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹
MF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥ß¥¸¥ã
MF 6 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§
MF 8 ¥Þ¥¦¥í¡¦¥¢¥é¥ó¥Ð¥ê
MF 12 ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ë¥ç¥à
MF 29 Coba
FW 10 ¥Ù¥ë¥È¥¥¡¦¥æ¥ë¥É¥¥¥ë¥à
GK 1 ¥¤¥¸¡¼¡¦¥ì¥¿¡¼¥Á¥§¥¯
DF 4 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Ù¥í¥«¥ë
DF 7 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥é
DF 22 ¥É¥ß¥ó¥´¥¹¡¦¥É¥¥¥¢¥ë¥Æ
DF 34 David Argüelles
MF 20 ¥¸¥§¥¸¥å¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´
MF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
FW 17 ¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥Ú¥ì¥¹
FW 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
FW 19 ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
FW 36 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¥¤¥§¡¦¥±¥¤¥¿
´ÆÆÄ
¥Û¥»¡¦¥Ü¥ë¥À¥é¥¹
[¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥°¥ì¥¤¥Õ
DF 21 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥é¥¤¡¼¥¸¥ç
DF 22 ¥Û¥¢¥ó¡¦¥â¥Ò¥«
DF 23 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥Õ¥§¥ª
DF 24 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ê¥¨¥ó¥È
MF 5 ¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¹¥«¥ì¥ë
MF 10 ¥»¥ë¥¸¡¦¥À¥ë¥Ç¥ë
MF 11 ÀõÌîÂóËá
MF 18 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
FW 14 ¥À¥Ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
FW 17 ¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó
¹µ¤¨
GK 13 ¥ì¥ª¡¦¥í¥Þ¥ó
GK 25 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë
DF 2 ¥Þ¥Æ¥¦¡¦¥â¥ì¥¤
DF 3 ¥È¥Ë¡¦¥é¥È
DF 4 ¥·¡¼¥Ù¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó
DF 6 ¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥³¥Ú¥Æ
DF 16 ¥Ð¥ì¥ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 27 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í
MF 33 D. Luna
FW 9 ¥¢¥Ö¥É¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥Ä
FW 19 ¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ö¥ì¥¹
FW 20 ¥·¥¡¼¥Ë¥ç
´ÆÆÄ
¥Ï¥´¥Ð¡¦¥¢¥é¥µ¥Æ
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹