¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Ûºë¶Ì¡¦°ð³À·¼ÂÀ¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×11¥«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¾¡Íø¤Ë´¶³´
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè1Àá¡¡ºë¶Ì33¡½12ÅìµþSG¡Ê2024Ç¯12·î21Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡4µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤¬21Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ºòµ¨½àÍ¥¾¡¤Îºë¶Ì¤¬Æ±3°Ì¤ÎÅìµþSG¤ò33¡½12¡ÊÁ°È¾13¡½0¡Ë¤Ç²¼¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾12Ê¬¡¢ºë¶Ì¤ÏSO»³ÂôµþÊ¿¡Ê26¡Ë¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ÇÀèÀ©¡£Æ±22Ê¬¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎWTBÄ¹ÅÄÃÒ´õ¡Ê25¡Ë¤¬²÷Â®¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢Æ±37Ê¬¤Ë¤âÄ¹ÅÄ¤¬ºÆ¤Ó¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ13¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÅìµþSG¤Ï¸åÈ¾4Ê¬¤ËCTB¥¤¥¶¥ä¡¦¥×¥Ë¥ô¥¡¥¤¡Ê24¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½éÆÀÅÀ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë3¥È¥é¥¤¡¢1PG¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¤Î¥×¥í¥Ã¥×°ð³À·¼ÂÀ¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢11¥«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ºòµ¨1·î13Æü¤ÎÁêÌÏ¸¶Àï¤òºÇ¸å¤Ë¸ø¼°Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2·îËö¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È½é¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£Î©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼ê½ÑÌÀ¤±¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±Ô¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¸åÈ¾7Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¡ÖÁ´Éô¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£Éüµ¢Àï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£