±ü°æ°¡µª¡¢¥´¥ó¥É¥¦¥È¥â¥Ò¥³¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨Ìó12Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±ü°æ°¡µª¤¬¡¢Ìó12Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÉ÷Ì´µ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖGOODHELLO¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¡¢¿·¤·¤¤¤Î¤Ë²û¤«¤·¤¯½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ËÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤Á´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¤Æ¼«¿È¤Çºî»ì¡¢ºî¶Ê¤ò¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¥´¥ó¥É¥¦¥È¥â¥Ò¥³¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢»þÂå¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìËç¤º¤ÄÉõÆþ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÌ´¤¬³ð¤¦¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤ä¡ØÀ¤³¦¤òÎ¢ÊÖ¤¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï¡¢12·î22Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
CD¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤â¤¦½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Á¤Ë»Ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ïºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¼ê¸µ¤ÇÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿È¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤³¤ì¤¬»ä¤Ç¤¹¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¶Ê¡¢¥´¥ó¥É¥¦¥È¥â¥Ò¥³¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÊÔ¶Ê¤â»ä¤ÎÁÛÁü¤ÎÏÈ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¸õÊä¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«12¶Ê¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·è¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ë±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¸å¤ËÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÉÊÈÖ: UZ-0001
È¯ÇäÆü: 2025/1/22(¿å)
²Á³Ê¡§¡ï4,000(ÀÇ¹þ)
£±. GOODHELLO
£². ¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È
£³. µ°À×
£´. ¥Ê¥Ä¥Î¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯
£µ. ËÌÉ÷¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È
£¶. ¥½¥ó¥Ö¥ì¥é
£·. ¥¤¥ó¥Ì¥³¥Ê¥µ¥«¥¹
£¸. ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥í¡¼¥ë
£¹. ¥³¡¼¥ë
10. Áó»×Áó°¦
11. ¥½¥ó¥°¥Ð¡¼¥É
12. ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¢¨12·î22ÆüÀè¹ÔÇÛ¿®Í½Äê
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯