OfficialÉ¦ÃËdism¡¢±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¼çÂê²Î¡Ö50%¡×MV¸ø³«
OfficialÉ¦ÃËdism¤¬¡¢º´Æ£·ò¡¦±ÊÌî²ê°ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¿·¶Ê¡Ö50%¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö50%¡×MV
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¿·ÊÝÂó¿Í´ÆÆÄ¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³ØÀ¸½Î¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¼Ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤â¸ø³«Ãæ¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï¥¸¥ã¥±¼Ì¤ÈÆ±¤¸¤¯UNDER CARD¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Ãæ¤Î¿Í´Ö¤¬ÍÍ¡¹¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¢¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥²¥À¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é¤Ï½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£2025Ç¯5·î17Æü¡¢5·î18Æü¤ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡¢6·î1Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÇ¯/·î²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
OfficialÉ¦ÃËdism¡Ö50%¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://HGDN.lnk.to/50PERCENT
¡Ö50%¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://50percent.jp
¡Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¡Ï
±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
±Ç²è»Ë¾åºÇ¡È¾®¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ä¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢ºÙË¦¡ª ¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤ÎºÙË¦¡¢¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤È37Ãû¸Ä¡£»ÀÁÇ¤ò±¿¤ÖÀÖ·ìµå¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤ÈÀï¤¦Çò·ìµå¡¢¤½¤Î¤Û¤«Ìµ¿ô¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆüÌëÁ´ÎÏ¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¹â¹»À¸¡¦¼¿ºêÆü¸Õ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÌÐ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£¤Þ¤¸¤á¤ÊÀ³Ê¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ÎÆü¸Õ¤ÎÂÎÆâ¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÉÔµ¬Â§ÉÔÀÝÀ¸¤ËÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹ÌÐ¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿ºÙË¦¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ»Ò¤Ç¤âÂÎ¤ÎÃæ¤Ï¤¨¤é¤¤°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂÎÆâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òÁÀ¤¦ÉÂ¸¶ÂÎ¤¿¤Á¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡Ä¡£¼¿ºê¿Æ»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò¤«¤±¤¿¡¢ºÙË¦¤¿¤Á¤Î¡ÖÂÎÆâ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÀï¤¤¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!?
¢¡ºîÉÊ¾ðÊó
¸ø³«Æü¡§12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦½Ð±é¼Ô¡§±ÊÌî²ê°ê º´Æ£·ò / °²ÅÄ°¦ºÚ »³ËÜ¹Ì»Ë ÃçÎ¤°Í¼Ó ¾¾ËÜ¼ãºÚ À÷Ã«¾ÂÀ ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í ²ÃÆ£ÎÊ ²ÃÆ£À¶»ËÏº ¥Þ¥¤¥«¥Ô¥å
¿¼ÅÄ¶³»Ò / ÊÒ²¬°¦Ç·½õ / ¿·Ç¼¿µÌé ¾®Âô¿¿¼î Fukase (SEKAI NO OWARI) / °¤Éô¥µ¥À¥ò
¡¦¸¶ºî¡§À¶¿å°«¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥·¥ê¥¦¥¹¡×½êºÜ¡Ë
¸¶ÅÄ½Å¸÷¡¦½é²Å²°°ìÀ¸¡¦À¶¿å°«¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦£Â£Ì£Á£Ã£Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×½êºÜ¡Ë
¡¦´ÆÆÄ¡§ÉðÆâ±Ñ¼ù
¡¦µÓËÜ¡§ÆÁ±ÊÍ§°ì
¡¦²»³Ú¡§Face 2 fAKE
¡¦À½ºî¡§±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Ä¥¤¥ó¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦¼çÂê²Î¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡Ö50¡ó¡×¡ÊIRORI Records¡¿PONY CANYON Inc.¡Ë
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§©À¶¿å°«¡¿¹ÖÃÌ¼Ò ©¸¶ÅÄ½Å¸÷¡¦½é²Å²°°ìÀ¸¡¦À¶¿å°«¡¿¹ÖÃÌ¼Ò ©2024 ±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦ÇÛµë¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È: saibou-movie.com
¡¦¸ø¼° X: @saibou_movie
¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025¡ä
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï
³«¾ì¡§15:30 / ³«±é¡§17:30
¢£¿ÀÆàÀî¸ø±é
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
³«¾ì¡§16:00 / ³«±é¡§18:00
¡Î·ô¼ï¡¿ÎÁ¶â¡Ï
¥¢¥ê¡¼¥Ê»ØÄêÀÊ¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¡§12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¦¤³¤É¤â6,050±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó¡Ï
Ç¯¡¿·î²ñ°÷Àè¹Ô¡§12·î16Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë23:59
HPÀè¹Ô¡§1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¢§Ãí°Õ»ö¹à/È÷¹Í
¡¦3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£2ºÐ°Ê²¼É¨¾å´Õ¾ÞÌµÎÁ¡¢¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡£
¡¦¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â¡¡Á´·ô¼ï¡§1¿Í4Ëç¤Þ¤Ç
¡¦¸¶Â§¤È¤·¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂÐ±þ¡£
¡¦Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬Plus member ID¤Î¼èÆÀ¤ÈÇ¯ÎðÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤Æ¡ÖOfficialÉ¦ÃËdism¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤ÎÈ¯·ô¡£¢¨°ìÉôÎã³°¤¢¤ê
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÆü¡ÖÆÃÊÌÂÐ±þÁë¸ý¡×¤Ë¤Æ¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤Î¾å¡¢Æþ¾ì²ÄÇ½¡£
¢¨»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¤³¤É¤â¤Î¾ì¹ç¡¢¿½¹þ¼Ô¤ÎÃ¼Ëö¤ÇÆ±»þÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¿ÈÊ¬¾ÚÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ê²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡£
¡¦ËÜ¸ø±é¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿½¹þ¤ß»þ¤Ë»öÁ°³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Ì¾Á°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢µºÜ¤ÎËÜ¿Í°Ê³°¤ÎÆþ¾ì¤ÏÉÔ²Ä¡£¶½¹Ô¼ç¤ÎÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤Í½þ¾ùÅÏ¤Ï¶Ø»ß¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ±þÊç»þ¤Ë¡Ú±þÊç¼Ô¡Û¡ÚÆ±¹Ô¼Ô¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÅÐÏ¿¤·¡¢±þÊç¼Ô¡¦Æ±¹Ô¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥ÛÃ¼Ëö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¼¨¡£¹ØÆþ¸å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡¦¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¡Ê¥È¥ì¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¡Ë¡£
¢§FCÀè¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡W²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÆ±¹Ô¼Ô¤â²ñ°÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±þÊç¼Ô¡§Ç¯³Û ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖStand By You¡×¤È·î³Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖBROTHERS¡×¤ÎÎ¾Êý¤ËÆþ²ñ
Æ±¹Ô¼Ô¡§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤ÆOK¡ÊPlus member ID¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¡Ë
¢Ç¯¡¦·î²ñ°÷Àè¹Ô¡ÊÆ±¹Ô¼Ô¤â²ñ°÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±þÊç¼Ô¡§Ç¯³Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖStand By You¡×¤Þ¤¿¤Ï·î³Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖBROTHERS¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÆþ²ñ
Æ±¹Ô¼Ô¡§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤ÆOK¡ÊPlus member ID¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡OfficialÉ¦ÃËdism¡Ö50%¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025¡äÆÃÀß¥µ¥¤¥È