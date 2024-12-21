¡ÚFURFUR¡¦MOUSSY¡Û¥¢¥¯¥»´¶³Ð¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ♡ ¥Ó¥¸¥å½Å»ë¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥°¡×½¸
Î¹¹ÔÃæ¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥á¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢FURFUR¤ÈMOUSSY¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥È¡¼¥È¤ä¡¢¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Î¹µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
Î¹¹ÔÃæ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤♡ ¥¹¥¿¥á¥ó¥Ð¥Ã¥°
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ÃÏ¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥Ó¥¸¥å½Å»ë¤ÇÁª¤Ó¤¿¡¼¡¼¤¤♡
¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏRayÅª¥Þ¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤¬¤´½êË¾¡©
Item ¡ÚFURFUR¡Û¥Ô¥ó¥¯¥í¥´¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥ÉUMBRO¤ÈFURFUR¤Î¥³¥é¥Ü¥È¡¼¥È¡ª¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
Item ¡ÚFURFUR¡Û¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¡¼¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥Ð¥Ã¥°¤È¤ª¤½¤í¤Î¥ß¥Ë¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¥¥å¥ó♡ ¥³¡¼¥Ç¤Îº¹¤·¿§¤ËºÇÅ¬¡ª
Item ¡ÚMOUSSY¡ÛÇò¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤·¤å¤¯¤·¤å¥Ð¥Ã¥°¡£¥¢¥¯¥»´¶³Ð¤Ç¥³¡¼¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ♡
»£±Æ¡¿¾åÅÄÍ´µ± Ê¸¡¿ÁðÌîºéÍè
¢¨¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥ÁÑ¡Ë¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£