18ºÐÈøÀ¾¤¬½éÍ¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Âè3Æü
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè3Æü¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤ÇÃË½÷9³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï59¥¥íµé¤Ç18ºÐ¤ÎÈøÀ¾ºù¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬·è¾¡¤Ç±ÊËÜÀ»Æà¡Ê¥¢¥¤¥·¥ó¡Ë¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£50¥¥íµé¤ÏºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ²¦¼Ô¤ÎµÈ¸µÎèÈþÆá¡ÊKeePerµ»¸¦¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡£76¥¥íµé¤Ï»³ËÜÏÂ²Â¡Ê»ê³Ø´ÛÂç¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï86¥¥íµé¤ÇÇò°æÃ£Ìé¡Êº´²ì¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¤¬½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ3Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¹âÃ«ÁÚÎ¼¡ÊÂóÂç¿¦¡Ë¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇò°æ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£74¥¥íµé¤Ï¹âÅÄô¦¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¡¢79¥¥íµé¤Ï¿ÀÃ«Î¶Ç·²ð¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£