¡Ö²¶¤¬½Ð¾ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë·ù¡×¡Ö¤Ð¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬£Í¡½£±¤Î¸½¾õ¤Ë¶ì¸À
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤ÈÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬£²£±Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡££²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¡ºÍ»ÕÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¦¸á¸å£¶»þÈ¾¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤ËÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÉÙß·¤Ï¡ÖÍ½Áª¤Î¥Í¥¿¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤â¤Ê¤¡¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¡£¥Í¥¿¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤Ð¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¡¢¾¡¤Á¿Ê¤à²áÄø¤Î¥Í¥¿¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä£Ù£ï£õ£ô£õ£â£å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡°ÊÁ°¤Î¥Í¥¿¤¬¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆâ¤¬¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÉÙß·¤Ï¡Ö»öÁ°¤Ë½Ð¤·²á¤®¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢±é¼ÔÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¡££±Ç¯¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Í¥¿¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥óºî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡££±Ç¯¤«¤±¤ÆÌÌÇò¤¤¥Í¥¿¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£°ËÃ£¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£²¶¤¬½Ð¾ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë·ù¤À¤±¤É¡×¤È¿¼¤¯Æ±°Õ¤·¡Ö¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£ËèÇ¯¡¢¤¤¤¤¶Êºî¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯Åö»þ¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤Î¤ß¤Ç¡ÖÌ¡ºÍ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¿Í¤À¤±¤¬¸½ÃÏ¤ËÍè¤¿¤êÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë¾õÂÖ¤Ç¡¢·è¾¡¤ò¸«¤ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤â¹¥È¿±þ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥ë¡¼¥ë¾å¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÊÌ¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¿ô»þ´ÖÁ°¤ËÆ±¤¸¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁÇËÑ¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£