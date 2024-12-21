IHG¡¢¡ÖANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥ê¥¾¡¼¥È²Æì¤¦¤ë¤Þ¥Ò¥ë¥º¡×¤ò2025Ç¯¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡ÖANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥ê¥¾¡¼¥È²Æì¤¦¤ë¤Þ¥Ò¥ë¥º¡×¤ò2025Ç¯¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ù¥ë¥¸¥ã¥ä¡¦¥é¥ó¥É»Ò²ñ¼Ò¤ÎBHR²Æì¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¡¢±¿±Ä¼õÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥µ²Æì¥ê¥¾¡¼¥È¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¿ô¤Ï123¼¼¤Ç¡¢²°³°¥×¡¼¥ë¡¢¥¸¥à¡¢¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¡¢²ñµÄ¼¼¡¢±ã²ñ¾ì¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¡£
IHG¤È¤·¤Æ¡¢ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëËüºÂ¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤ÈANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÀÐ³À¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÂ³¤¡¢²Æì¤Ç3¸®ÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£