¹¬±ÑÌÀµ³¼ê JRAÄÌ»»1700¾¡Ã£À®
¡¡12·î21Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè6R¤Ç¡¢¥È¥¦¥¿¥Ä¤Ëµ³¾è¤·1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¤¬¡¢»Ë¾å16¿ÍÌÜ¤ÎJRAÄÌ»»1700¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ6R¡Û3Ï¢Ã±480ËüÇÏ·ô¡ª¥È¥¦¥¿¥Ä¤¬V¤ÇÂçÇÈÍð¡ÖÄ¹¤¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1700¾¡¤Ë¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢½çÄ´¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿µ³¼êÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë1¤Ä1¤ÄÂç»ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÀÆü¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¤à¤±¤Æ¡Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×