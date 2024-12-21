ÎëÌÚµþ¹á¡¢Áí³Û£±²¯±ßÄ¶¤¨¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¿È¤ËÃå¤±ÅÐÃÅ¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡ËÎëÌÚµþ¹á¡Ê56¡ËÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê57¡Ë¤é¤¬¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SP¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡Ê29Æü¡¢¸á¸å9»þ¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
19Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤Î´°Á´¿·ºî¡£19Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼±é¤¸¤ëÅ·ºÍ¥·¥§¥ÕÈø²Ö²Æ¼ù¤¬¡¢ÎëÌÚ±é¤¸¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÌ£³Ð¤ò»ý¤Ä¥·¥§¥Õ¤ÎÁá¸«ÎÑ»Ò¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç3¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡Ö5Ç¯Á°¤ËËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÉñÂæ¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥í¥±»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹âµéÊõ¾þ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥·¥å¥í¥ó¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î±ï¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÎëÌÚ¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁí³Û1²¯±ßÁêÅö¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¼ª¤ä¶»¸µ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡£µÞ¤Ë½Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ï¤Æ¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤ËÌÚÂ¼¤â¡ÖËÜ¿ÍÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡£1²¯Ä¶¤¨¤¿¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¤·¤¿¡£