¡ÚÀ°·Á¤¬¥Ð¥ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡Û»à¤Ì¤Û¤ÉÄË¤¤»×¤¤¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÈþËÆ¡ÄÀ°·Á¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤À¤á¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤Á¿ä¤·¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎµÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ë¡Ö¥Ö¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¤È±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Î¤æ¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÀ°·Á¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ì¤¤¤Ê¤Ë¡ÖÀ°·Áµ¿ÏÇ¡×¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Î¤æ¤¤¤«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡Ä!?
¢£²Ä°¦¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤ÆÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¤æ¤¤¤«¡×¡¢¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤Çµã¤±¤ë¤Û¤É¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤«¤é°ìÅ¾¡Ä
¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤Á¿ä¤·¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¡£·è¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¥ê¥×¤äDM¤âÁ´ÉôÊÖ¤¹¥Þ¥á¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤ì¤¤¤Ê¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡¢ÃË»Ò¤Ë¡Ö¥Ö¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄø¤ÎÍÆ»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ì¤¤¤Ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤´°àú¤Ê½÷¤Î»Ò¡Ö¤æ¤¤¤«¡×¤¬¤¤¤Ä¤âµï¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡Ö¤æ¤¤¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢À°·Á¤ò¤·¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤æ¤¤¤«¡×¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÌë¤ËÀ°·ÁÁ°¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡½¡½¡©
X(µì¡§Twitter)¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£ÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤¤Å¸³«¤òÉÁ¤²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥é¤ÎÉÁ¤Ê¬¤±¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î¡Ö¤æ¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ØÇ¯¤Ë1¿Í¤Ï¤¤¤ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÃ±¹ÔËÜ2´¬¤Ç¤Þ¤¿ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¸½ºß¤Ï¡Ø¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷¤Î»Ò¡Ù¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤º¤Ã¤ÈÁÛ¤¤Â³¤±¤¿Æ´¤ì¤ÎÍ§¿Í¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤¿´¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡ÖÁÇÄ¾¤Ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¡×¤ËÍ¦µ¤¤òÌã¤¨¤ëËÜºî¡£¤¼¤Ò1ÅÙ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤Ì¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¢¤á¤ß¤¯¤í(@ammkr2222)