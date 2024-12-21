¾¾Åç¾±ÂÁ¡¢ÎëÌÚÊ¡¤Ë¤à¤Á¤ã¿¶¤ê¡¡¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¥Ö¥ì¥ó¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¡Ö¤½¤Î´é¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ò¸À¤ï¤»¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡¢Å·Ìî¹ÀÀ®¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡¢´ä±ÊÅ°Ìé¡¢ÆáÃÒ¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢ÃæÂ¼Í¥°ì¡¢¼Æºêµ®¹Ô´ÆÆÄ¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º ep.7 ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¤ÈºÇ´ü¤ÎÀï¤¤¡Ù¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¸å¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤é¤ê¤È¡È¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¡É¤ò¤«¤ï¤·¤¿¥¯¡¼¥ëÉ½¾ð¤ÎÎëÌÚÊ¡
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÊ¡¡Ê¥¸¡¼¥ó¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¡¼¥óÌò¡Ë¡¢Å·Ìî¹ÀÀ®¡ÊµÌºóÌé¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥óÌò¡Ë¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡Ê¥Ö¥ì¥ó¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥óÌò¡Ë¡¢´ä±ÊÅ°Ìé¡ÊÃÉóÕÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥ó¥àÌò¡Ë¡¢ºùÌÚÆáÃÒ¡Ê¸½¡¦ÆáÃÒ¡¢Å·ÄÅÔ¶¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥µ¥¦¥¶¡¼Ìò¡Ë¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¼íºê¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥å¥¦¥¬Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼Í¥°ì¡Êºù°æÐÒÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥Î¥¹Ìò¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤ò»î¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê2014¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥ì¥ó¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾¾Åç¤¬Â¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤ê¤Õ¤È¤Ï35ÏÃ¤Ç¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡ÊÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¡Ë¤Ø¡¢¤â¤Ï¤ä´é·Ý¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ì¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö¤½¤Î´é¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£»ä¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë¤½¤Î´é¤¬¤¡¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ã¤ÈÎëÌÚ¤¬²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¾¾Åç¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë¡Øep.0¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤¬´°·ë¤¹¤ë¡Øep.7 ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¤ÈºÇ´ü¤ÎÀï¤¤¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥¢¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤¹22Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤é¤ê¤È¡È¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¡É¤ò¤«¤ï¤·¤¿¥¯¡¼¥ëÉ½¾ð¤ÎÎëÌÚÊ¡
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÊ¡¡Ê¥¸¡¼¥ó¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¡¼¥óÌò¡Ë¡¢Å·Ìî¹ÀÀ®¡ÊµÌºóÌé¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥óÌò¡Ë¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡Ê¥Ö¥ì¥ó¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥óÌò¡Ë¡¢´ä±ÊÅ°Ìé¡ÊÃÉóÕÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥ó¥àÌò¡Ë¡¢ºùÌÚÆáÃÒ¡Ê¸½¡¦ÆáÃÒ¡¢Å·ÄÅÔ¶¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥µ¥¦¥¶¡¼Ìò¡Ë¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¼íºê¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥å¥¦¥¬Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼Í¥°ì¡Êºù°æÐÒÅÍ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥Î¥¹Ìò¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë¡Øep.0¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤¬´°·ë¤¹¤ë¡Øep.7 ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¤ÈºÇ´ü¤ÎÀï¤¤¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥¢¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤¹22Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£