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Shunsuke Nakamura ha scelto il Parma Calcio e Fabio Pecchia per lo stage di aggiornamento del corso allenatori che sta seguendo in Giappone. Un percorso che lo sta portando a immergersi anche nel mondo della gestione tecnica di una squadra europea, con l¡Çobiettivo di arricchire¡Ä pic.twitter.com/80M3Cd2AjJ— (@1913parmacalcio) December 20, 2024