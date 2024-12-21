¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Í­²Ú¤¬¡¢12·î4Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOur Xmas¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

º£ºîÉÊ¤ÏÍ­²Ú¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í­²Ú¤ÎË­¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£TikTok¤äInstagram¤Ç¤Ï¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿¶¤êÉÕ¤±Æ°²è¤Ê¤É¤Ë¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ duo MUSIC EXCHANGE¤Ë¤Æ¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãYuka's Secret Base vol.3 ¡Á¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü²¡¤µ¤¨¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤èÊÔ¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£



¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó

¡ÖOur Xmas¡×

2024.12.4 (Wed) Release
Pre add/save¡§https://lnk.to/OurXmas_pre

¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó

¡ãYuka's Secret Base vol.3 ¡Á¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü²¡¤µ¤¨¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤èÊÔ¡Á¡ä

2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë OPEN 16:15 / START 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ duo MUSIC EXCHANGE
½Ð±é¡§Í­²Ú
Guest¡§¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤« / ¤ê¤«¤Ù¤ë / ¥Þ¥Ä¥¤

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡Í­²Ú ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Í­²Ú ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È