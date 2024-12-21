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3·î5Æü(¿å) °¦ÃÎ¡¦±ÉParty'z OPEN 18:30 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Live&Diner Party'z 052-253-5936
3·î7Æü(¶â) Âçºå¡¦¿·¿À³Ú OPEN 18:30 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¿·¿À³Ú 06-6282-7261
3·î29Æü(ÅÚ) Ê¡²¬¡¦public space »Í¼¡¸µ¡¡OPEN 17:30 / START 18:00
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4·î18Æü(¶â) Âçºå¡¦OSAKA MUSE¡¡OPEN 18:30 / START 19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§OSAKA MUSE 06-6245-5389
5·î11Æü(Æü) Åìµþ¡¦Spotify O-WEST¡¡¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Spotify O-WEST 03-5784-7088
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§3/5-3/29¡¡Á°Çä¤ê \2,000 / ÅöÆü \2,500
4/18,5/11¡¡Á°Çä¤ê \3,000 / ÅöÆü \3,500
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤ßURL¡§https://eplus.jp/unfairrule/
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