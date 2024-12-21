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SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don¡Çt Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
Filmed by WOWOW
SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
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1.Spacecraft -Music Video-
2.Sailing -Music Video-
3.Spacecraft -Music Video Behind The Scenes-
4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
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1.Sailing -Music Video-
2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
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Music Video
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2.Sailing -Music Video-
3.Guilty -Special Dance Performance Video-
4.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê -Music Video Behind The Scenes-
5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-
6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-
SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don¡Çt Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
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SUMMER SONIC 2024 produced by Creativeman Productions
August 2024 at Makuhari Messe
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