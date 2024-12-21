¹ç¥³¥ó¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¡ª Í¥¤·¤¯¼ñÌ£¤¬¹ç¤¤¤ª¶â»ý¤Á¤Ç…´°àú¤¹¤®!?¡¿¥¹¥«¥Ã¤È¡ª¶ÜÂô¤¯¤ó㉔
¡Ø¥¹¥«¥Ã¤È¡ª¶ÜÂô¤¯¤ó¡Ù¡ÊÊ¸µþ»Ò/DPN¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ËÂè24²ó¡ÚÁ´24²ó¡Û¡¡¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤ºù°æºÌ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÉô½ð¤Ë¤ÏÌäÂê»ù¡¦¶ÜÂô½Ü¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤ä»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¸À¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡¢¶ÜÂô¤¬¥¹¥«¥Ã¤ÈÂåÊÛ¡ª ¡Ö¿Í¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÍÄÃÕ±à¤Ç½¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¥º¥Ð¥Ã¤ÈÊª¿½¤¹¡Ø¥¹¥«¥Ã¤È¡ª¶ÜÂô¤¯¤ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥¹¥«¥Ã¤È¡ª¶ÜÂô¤¯¤ó¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä