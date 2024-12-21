ÂçÃÏ¿¿±û¡¢¥À¥¸¥ã¥ìÈäÏª¤ÇÇï¼ê³åºÓ¡¡¥¾¥¦¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ö¥¾¥¦¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤¬¡¢21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î1·î´üÏ¢¥É¥é¹çÆ±²ñ¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥Ö2025¡¦Åß¡Á1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥ÞÇÐÍ¥¿Ø½¸·ë!¡Á¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤¸¤ãMAP!!¡Ù¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¹á¼è¿µ¸ã
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É·Ï1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ7ºîÉÊ¡¦21¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£·î9¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤«¤éÀ¶ÌîºÚÌ¾¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢·î10¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤«¤éÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ÃæÅçÍµæÆ¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¤«¤éÇÈÎÜ¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¿å10¥É¥é¥Þ¡ØÌäÂêÊª·ï¡Ù¤«¤é¾åÀîÎ´Ìé¡¢ÆâÅÄÍý±û¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÌÚÍË·à¾ì¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡¡¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¤«¤é¹á¼è¿µ¸ã¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢¸þÎ¤Í´¹á¡¢²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤«¤é±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÅÚ¥É¥é¡ØºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡Á¥Þ¥À¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±¥Ð¥ó¥³¥¯¡Á¡Ù¤«¤éÂçÃÏ¿¿±û¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢ËÙ³¤ÅÐ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É·ÏÅÚ¥É¥é¡ØºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡Á¥Þ¥À¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±¥Ð¥ó¥³¥¯¡Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÃÏ¡£¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç»£±Æ¤ò·è¹Ô¤·¡¢¥¾¥¦¤Ë¾è¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»³ºê¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¡È¥¾¥¦¡É¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ÇÅú¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦ÍÉ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÃæÅç¥Ï¥ë¥³¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°½Ð¿È¡¢Ä¶Àä¥»¥ì¥Ö¤ÎÈþÍÆ³°²Ê°å¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¡¢¥É¥±¥Á¤ÇÆÇÀåËþºÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥À¥à¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ë¥³¡ÊÂçÃÏ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥°¥ë¥á»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ÎµÆÃÓ¤¤¤Å¤ß¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤¤Î½îÌ±¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤Ð¤Ã¤µ¤È»Â¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÂè3ÃÆ¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤¸¤ãMAP!!¡Ù¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¹á¼è¿µ¸ã
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É·Ï1·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ7ºîÉÊ¡¦21¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£·î9¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤«¤éÀ¶ÌîºÚÌ¾¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢·î10¥É¥é¥Þ¡ØÈëÌ©¡ÁTHE TOP SECRET¡Á¡Ù¤«¤éÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ÃæÅçÍµæÆ¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢²Ð9¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¤«¤éÇÈÎÜ¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¿å10¥É¥é¥Þ¡ØÌäÂêÊª·ï¡Ù¤«¤é¾åÀîÎ´Ìé¡¢ÆâÅÄÍý±û¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÌÚÍË·à¾ì¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡¡¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡Ù¤«¤é¹á¼è¿µ¸ã¡¢°ÂÅÄ¸²¡¢¸þÎ¤Í´¹á¡¢²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤«¤é±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢»³²¼Èþ·î¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÅÚ¥É¥é¡ØºÇ¹â¤Î¥ª¥Ð¥Ï¥óÃæÅç¥Ï¥ë¥³¡Á¥Þ¥À¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±¥Ð¥ó¥³¥¯¡Á¡Ù¤«¤éÂçÃÏ¿¿±û¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢ËÙ³¤ÅÐ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÃæÅç¥Ï¥ë¥³¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°½Ð¿È¡¢Ä¶Àä¥»¥ì¥Ö¤ÎÈþÍÆ³°²Ê°å¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¡¢¥É¥±¥Á¤ÇÆÇÀåËþºÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥À¥à¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ë¥³¡ÊÂçÃÏ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥°¥ë¥á»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ÎµÆÃÓ¤¤¤Å¤ß¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤¤Î½îÌ±¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤Ð¤Ã¤µ¤È»Â¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÂè3ÃÆ¡£