¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥ÜÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¶¯²á¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×

12月20日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】『セーラームーン』の世界に入り込んだ自身の姿を公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「【 ayu×Sailor Moon 】 Let me just say that my dream came true.」「#美少女戦士セーラームーン #セーラームーン30周年」といったコメントと共に、『美少女戦士セーラームーン』の原作者である武内直子氏が、主人公の月野うさぎと自身の姿を描いたコラボレーションイラストを公開した。

イラストは、浜崎のデジタルシングル「BYE-BYE」の衣装を身に纏い、「月にかわっておしおきよ」のポーズをとる浜崎と「BYE-BYE」のポーズをとる月野うさぎが描かれたものとなっている。

この投稿に対し、ファンからは、「このコラボは激アツ」「最強過ぎてやばい」「エモすぎ」「ずーっと夢見てた」「すごすぎて感動」「ただただ尊い」「可愛すぎる!」などの反響が寄せられていた。

精力的に音楽活動を行い、12月14日には日本国外でのツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の中国・広州公演を終え、年内の国外ツアーを完遂した浜崎。30日、31日には、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される、毎年恒例の年末のカウントダウンライブを控えている。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより