¿·´´Àþ700·Ï¥ìー¥ë¥¹¥¿ー½ÐÈ¯¼°¤Ë¡Ö¤¢¤Î±§Ãè¿Í¡×ÅÐ¾ì¡¡Ã¯¤À¤È»×¤¦¡©²¿¤ÇÍè¤¿¡©Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤¬¡Ä¡Ê2000Ç¯¡Ë¡Ú¿·´´Àþ¡¦Åìµþ～ÇîÂ¿Á´ÄÌ50¼þÇ¯㉗¡Û
¡ÖÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡×µÇ°¤¹¤Ù¤2024Ç¯ÅÙ 50Ç¯Á°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
ÍèÇ¯3·î10Æü¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡ÖÅìµþ－ÇîÂ¿Á´ÄÌ50Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥ìー¥ë¥¹¥¿ー½ÐÈ¯¼°¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤Î±§Ãè¿Í¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¡
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¡Ê1953Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤Ï71Ç¯¤ËÅÏ¤ëÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ®½ÅÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖRSK¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹¡¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡Ö¿·´´Àþ¡¦µ®½Å±ÇÁüÂç½¸¹ç¡×¤Ë¤Æ¤½¤Î¤¦¤Á38ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢38²ó¥·¥êー¥º¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò²èÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
27²óÌÜ¤Ï¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡¡¥Ç¥Ó¥åー¡ª(2000)¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤ÎÄ¶´õ¾¯¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯¸«¡ª
»þ¤ÏÀ¾Îñ2000Ç¯¡£¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡×¡ÖY2KÌäÂê¡Ê2000Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤¬¸íºîÆ°¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯Á°¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î2000Ç¯3·î11Æü¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢JR²¬»³±Ø¤Ë¤Ï¡Ú²èÁü①～③¡Û¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥¿ー¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ä¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¥Ç¥Ó¥åー¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ìー¥ë¾å¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÎ®À±¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¡×¤È¤·¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¿·´´Àþ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤â¥¹¥Ú¥¤¥·ー¡õ¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ê·ÁÍÆ»ì¡õÌ¾»ì¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
JR²¬»³±Ø¤Ç¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡ÖÆæ¤Î¥²¥¹¥È¡×¤¬¡Ä
2000Ç¯3·î11Æü¡¢JR²¬»³±Ø¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±¤¸³¨ÌÌ¤Ç³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥¹¥ë¥¿ー¡¦700·Ï7000ÈÖÂæ¡×¤Ç¤¹¡Ú²èÁü④¡Û¡£
¤½¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢Åö»þ¤Î¸¶¹Æ¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¥Ë¥åー¥¹¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2000Ç¯3·î11Æü¤Î¸¶¹Æ¤è¤ê¡Ë
¡Öº£Æü¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¾èµÒ¤Î¤Û¤«¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬ÂçÀªµÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥Èー¥Ã¥×¡ª¡ª¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Îº¸¤«¤é5ÈÖÌÜ¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¡×¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡ª¡Ú²èÁü⑤¡Û
¤Ê¤¼¡Ö¤¢¤Î±§Ãè¿Í¡×¤¬¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Ë¡©¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡©
¤Þ¤¡¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁû¤®Î©¤Æ¤ë¤Û¤É¤Î¥Í¥¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¡£¡£¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¿È¤¬¶ä¤ÈÀÖ¿§¤Ç¡×¡ÖÆ¬¤Ë¥È¥µ¥«¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡Ö±§Ãè¿Í¡×¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¤ÎRSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Î»£±Æ¥¯¥ëー¤ÏÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥ëー①¤Ï¤½¤Î¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ÎÌÏÍÍ¤òÂª¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤Î³°´Ñ¤òÃ°Ç°¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ìーÃÏ¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥«¥Ô¥«¤Î¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑥¡Û
¤½¤·¤Æ¥¯¥ëー②¤ÏJR²¬»³±Ø¤òÈ¯¼Ö¤¹¤ë¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¼ÖÆâ¤«¤é¡Ö¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤ò¸«Á÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¥«¥á¥é¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡£¡£¡£Àè¤Û¤É¤Î±§Ãè¿Í¤¬Âç¼Ì¤·¤Ë¡ªº£¤Ë¤â¡Ö¥¸¥ç¥ï¡ª¡×¤È¶«¤Ó½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑦¡Û
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¡©¡ª¤Ê¤¼Èà¤¬¤³¤³¤Ë¡©¡×¤ÈÅö»þ¤Î¸¶¹Æ¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¦¡¦¡¦¡£
¡Ê2000Ç¯3·î11Æü¤Î¸¶¹Æ¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¿·Âçºå～ÇîÂ¿´Ö¤òº£¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¤Ò¤«¤ê¡Ù¤è¤ê30Ê¬¤Û¤ÉÃ»½Ì¤·¡¢2»þ´Ö45Ê¬¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡×
´°Á´¥¹¥ëー¡¢Åú¤¨¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¡Ö½éÂå¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤¬¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤Î¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡£ÈÖÀë¡©¡ª¤¤¤ä¤¤¤äÅö»þ¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¬¥¤¥¢¡×¤È¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥³¥¹¥â¥¹¡×¤ÎÊü±Ç¤Î¶¹´Ö¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤ËÊ¹¤±¤ÐÊ¬¤«¤ë¡©¥À¥á¤â¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëJRÀ¾ÆüËÜ²¬»³»Ù¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡£¡£¡£¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬²¬»³±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢º£¤«¤é24Ç¯¤âÁ°¤ÎJRÀ¾ÆüËÜ²¬»³»Ù¼Ò¤Î¡Ö¼ÒÆâ»ï¡×¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥«¤Î±éÁÕ¤ä¹çÁÕ¤Ç½ÐÈ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÂè°ì¤Ò¤«¤êÍÄÃÕ±à¡×¤Î±à»ù¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑨¡Û¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¡»³±Ø¤Ç¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤«¤êÊÝ°é±à¡×¤Î±à»ù¤¿¤Á¤¬¾·¤«¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤é¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¤Æ¡Ø¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡Ù¤Î½ÐÈ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¤È¡Ê¡©¡Ë¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¹ñ¡×¤«¤é¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡Ú²èÁü⑩¡Û¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò½Ë¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤òµ¯ÅÀ¤ËÊ£»¨¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£JRÀ¾ÆüËÜ²¬»³»Ù¼Ò¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ...¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×½ÐÈ¯
¤µ¤¡¡¢700·Ï¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤¬¿·Âçºå¤Ø¸þ¤±½ÐÈ¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢»ØÄêÀÊ¤¬ÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤Ç¡Ö2ÀÊ¤º¤Ä¤Î1Îó4ÀÊ¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥µ¥ëー¥ó¥·ー¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ÎÊý¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½¾Íè¼ÖÎ¾¤Î¥°¥êー¥ó¼ÖÊÂ¤ß¤ÎºÂÀÊ¶õ´Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¼Æâ¾ÈÌÀ¤â¡Ö16Î¾ÊÔÀ®¤Î¥°¥êー¥ó¼Ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÅµå¿§¤Î·Ö¸÷Åô¤òºÎÍÑ¡×¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑪¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß»î¾è²ñ»þ¤Î¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Û¡£
¡Ê¥µ¥ëー¥ó¥·ー¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾èµÒ¡Ë
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ー¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡©
¡ÖºÂÀÊ¤¬¹¤¤¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Õ¤Õ¤Õ¡×
¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢8¹æ¼Ö¤Ë4¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄê°÷4¿Í¡ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸Ä¼¼¡Ö¥»¥ß¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£Âç¿Í3～4¿Í¤Ê¤éÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤ÈÆ±¤¸ÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´ò¤·¤¤ÀßÈ÷¤Ç¡¢º£¤Ç¤â»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ú²èÁü⑫¡Û¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡Êº£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¡¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÅù¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÂç·¿¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥½¥³¥óÅÅ¸»ÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥È¡×¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑬¡Û¡£
¤Ê¤¼¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«
¡Ú²èÁü⑭¡Û¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ½é¤Î¡Ö8Î¾ÊÔÀ®¡×¤Ç¿·Âçºå¤Ë¸þ¤«¤¦¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÂ®¤¤¤Ò¤«¤ê¹æ¡×¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÇØ·Ê¤â¡¢µþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ÎÊý¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢500 ·Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤¬¿·Âçºå～ÇîÂ¿´Ö¤òºÇÂ® 2 »þ´Ö17Ê¬¤Ç·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Â®ÅÙ¤ÎÃÙ¤¤100·Ï¼çÂÎ¤Î¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤Ï¿·Âçºå～ÇîÂ¿´ÖÊ¿¶Ñ3»þ´Ö17Ê¬¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹Ò¶õµ¡¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤...¡£
¤æ¤¨¤ËºÇ¹âÂ®ÅÙ285km/h¤Ç¡¢¿·Âçºå～ÇîÂ¿´Ö¤ò2»þ´Ö25Ê¬¤Ç¤à¤¹¤Ö¡Ö¤Ò¤«¤ê¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤Ç¡¢¹âÂ®Í¢Á÷ÂÎ·Ï¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅöÆü¤Î¤³¤ÎÆü¡Ö¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤Ï¡¢¿·Âçºå¤«¤é¤Î²¼¤ê¤¬¸áÁ°9»þ²á¤®¤Ë¼ÖÎ¾¸Î¾ã¤Î¤¿¤á²ÃÂ®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÁêÀ¸±Ø¤ËÎ×»þÄä¼Ö¡£45Ê¬ÃÙ¤ì¤ÇÇîÂ¿±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¤³¤À¤Þ¹æ¡×¤È¤·¤Æ¤Î±¿ÍÑ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥µ¥ëー¥ó¡×¤Î²÷Å¬¤µ¤Ïº£¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿·Âçºå¤«¤é¤³¤Æ¤³¤Æ¤È¡Ö³Æ±ØÄä¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¼¡²ó¡¢¤³¤Î700·Ï7000ÈÖÂæ¡Ö¥ìー¥ë¥¹¥¿ー¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ó¥È¤Ï¡Ö4ÈÖÉ°»³¡×¡Ö4ÈÖ¾¾Ãæ¡×¡£¡£¡£12·î28ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú1²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¿·´´Àþ2Î¾ÊÔÀ®¤Î¡Ö951·Á¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡Ú2²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ¡Ø0·Ï¡Ù¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ØÂ®ÅÙ·×¡Ù³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©
¡Ú3²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È·¿¡ØÆÃµÞ¤Ï¤È¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©
¡Ú4²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ100·Ï¡Ø2³¬·ú¤Æ¼ÖÎ¾1³¬ ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤ÊÁë¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¡Ú5²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ100·Ï¡ØºÇ¹â»þÂ®230¥¥í²½¡Ù¤ØÁö¹Ô»î¸³
¡Ú6²óÌÜ¡Û¡ØÀÄÉ¡¡Ù¤Î0·Ï¿·´´Àþ¤¬¸½¤ì¤¿¡¡¤Ê¤¼ÀÄ¤¤¡©
¡Ú7²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¿·´´Àþ100·Ï¡Ø¥°¥é¥ó¥É¤Ò¤«¤ê¡Ù¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ú8²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ100·Ï¡¡Åö»þ¡Ê1990¡Ë¤Î¹ñÆâºÇÂ®¡Ø277km/h¡Ù¤òµÏ¿¡ª
¡Ú9²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ³«¶È¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ØÅìµþÆüµ¢¤ê½ÐÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ë( ŽÉ§¥`)ŽÄŽÏŽØŽÀŽ²ŽÖŽ°¡Ù
¡Ú10²óÌÜ¡Û³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©1992Ç¯¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×ÅÐ¾ì¤Î¾×·â¤ò¡¡²¿¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡©
¡Ú11²óÌÜ¡Û»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¡Ö300·Ï¤Î¤¾¤ß¡×¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
¡Ú12²óÌÜ¡Û¡Ö300·Ï¤Î¤¾¤ß¡×¤ÈŽ¶ŽÜŽ²Ž²(¡¦¢Ï¡¦)/¡Ö4Î¾ÊÔÀ®¤Î0·Ï¤³¤À¤Þ¡×
¡Ú13²óÌÜ¡Û¼ÖÆâÈÎÇä°÷¤âÂÑ¤¨¤¿¡Ö300·Ï¤Î¤¹¤´¤¤ÍÉ¤ì¡×¤È¤Ï¡©
¡Ú14²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¤Î¸¶·¿¡ÖWIN350¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ú15²óÌÜ¡Û¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×WIN350¤¬¸½¤ì¤¿¡ª
¡Ú16²óÌÜ¡Û¡ÖÆ¬¾åÃí°Õ¡ª¡×¿·´´Àþ500·Ï¤Î¸¶·¿¡ÖWIN350¡×¤Ëµ¼Ô¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤À
¡Ú17²óÌÜ¡Û·¯¤Ï¡Ö0·Ï·¿¥É¥¯¥¿ー¥¤¥¨¥íー¡×922·Á¿·´´Àþ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ú18²óÌÜ¡Û¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿·´´Àþ¡×2027Ç¯°úÂà¤Î¿·´´Àþ500·Ï¡Ö½é¤ªÈäÏªÌÜ¡×
¡Ú19²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¡¡·Á¤Ï¥³¥ó¥³¥ë¥É¡×
¡Ú20²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡Ö±¿Å¾ÀÊ¡¡¾å¤«¤é¤ÎÍÛ¼Í¤·¤Ï¤É¤¦¼×¤ë¡©¡×
¡Ú21²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÅ´Æ»´Ø·¸¼Ô¤â»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ú22²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ955·Á300X¡Ö¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¤Î¤ª¤Ð¤±¡×¤ß¤¿¤¤¡ª
¡Ú23²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ500·Ï¡¡¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤ÏÅìµþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿?!
¡Ú24²óÌÜ¡Û¿·´´Àþ700·Ï¡¡½éÅÐ¾ì»þ¤Î¾×·â¡Ö¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤ß¤¿～¤¤¡×
¡Ú25²óÌÜ¡Û¡Ö0·Ï¡×¡Ö100·Ï¡×¡Ö300·Ï¡×¡Ö500·Ï¡×¡Ö700·Ï¡×Â·¤¤Æ§¤ß
¡Ú26²óÌÜ¡Û¤Þ¤À¸½Ìò¡ª¡Ö¸Ä¼¼ÉÕ¤¿·´´Àþ¡×700·Ï¥ìー¥ë¥¹¥¿ー