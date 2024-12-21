¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë¾ì½ê¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¡£°ú¤½Ð¤·¼ýÇ¼¤Î¥³¥Ä¡¿ÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜÊÔ¡Ê8¡Ë
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÅØÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹©É×¡×¡£¼ýÇ¼¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤âOK¡ª¡¿ÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜÊÔ¡Ê1¡Ë
¥«¥ª¥¹¤Ê¼ýÇ¼¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¡ª
¡Ö¸µ¡¦ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¤è¤ë¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¹©É×¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è²È¤Î¤Ê¤®¤Þ¤æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸µ¡¦ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Î±øÉô²°ÁÝ½ü¤ò²ò·è¤·¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¸å¤Î´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ê¤®¤Þ¤æÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤éÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜÊÔ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»àÂ¢¤µ¤»¤Ê¤¤¼ýÇ¼¤Î¹©É×
Ãø¡á¤Ê¤®¤Þ¤æ¡¿¡Ø¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤éÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜÊÔ¡Ù