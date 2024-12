wacci¶¶¸ýÍÎÊ¿¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡×¤òÈäÏª

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「どんな小さな」は困難や自分の弱さと向き合い葛藤しながらも、強くなりたいと願い懸命に生きる“君”に寄り添う応援ソング

「恋だろ」がSNSを中心に注目を集め総再生回数が2.5億回を突破し、今月結成15周年を迎えた大注目のバンドwacci。

そんなwacciの橋口洋平(Vo&Gu)がYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

主題歌を担当する日テレ系ドラマ『放課後カルテ』の主題歌「どんな小さな」をパフォーマンス。

同作のドラマの制作スタッフの想いを聞いて書き下ろされた楽曲で、作詞・作曲は橋口洋平、編曲は村中慧慈(Gu)。困難や自分の弱さと向き合い葛藤しながらも、強くなりたいと願い懸命に生きる“君”に寄り添う応援ソング。

一発撮りで緊張感のあるパフォーマンスをお見逃しなく。

wacciは2025年1月29日に6枚目のフルアルバム『Dressing』をリリース、2月には初のBillboard Live Tour、9月には初の日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブが決まっている。

アルバム『Dressing』には、2024年にリリースしたラブソングシリーズの4作をはじめ、『めざましどようび』テーマソング、『王様のブランチ』テーマソング、アニメ『薬屋のひとりごと』エンディングテーマ、ドラマ『放課後カルテ』主題歌など数々のタイアップ曲を収録。初回生産限定盤には人見記念講堂で行われた『wacci IROAI Tour 2024』のファイナル公演の映像が収録されたBlu-rayに加え、橋口によるセルフライナーノーツやメンバーインタビューが載ったフォトブックも付属される。

さらに店舗別のアルバム購入特典も発表された。Sony Music Shopでは、東京・大阪で開催される購入者限定トーク&ミニライブイベントに抽選で招待という特典も。

盛りだくさんの15周年イヤーに注目だ。

リリース情報

2024.10.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「どんな小さな」

2025.01.29 ON SALE

ALBUM『Dressing』

wacci OFFICIAL SITE

http://wacci.jp/

wacci15周年特設サイト

https://wacci.jp/15th/