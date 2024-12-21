¥ª¥·¥ã¥ì¶ì¼ê¤ò²ò·è¡ª¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¾åÉÊ¥Ö¥ëー¤Ç¹¤È´¤±♡¡ÖÅß¤Ã¤Ý¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×
¥³ー¥Ç¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò ¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£´ÊÃ±¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÖÅß¤Ã¤Ý¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤ËÀöÎý´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¾åÉÊ¥Ö¥ëー¤ËÃíÌÜ¡£¥é¥¯¤Ë¤¢¤«È´¤±¤òÁÀ¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Åß¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ò¤¢¤«È´¤±¤µ¤»¤ë¥Ö¥ëー·Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¥á¥ë¥Æ¥£¥Ë¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×\6,391¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¡Ö¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ë¡¢½À¤é¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Êand ST¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥á¥ë¥Æ¥£¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ç¾åÉÊ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥«¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¥¢¥¦¥¿ー¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ïHugme¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×\6,391¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー ¡ß ¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¤¢¤«È´¤±¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Ã±ÉÊ»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥³ー¥Ç¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ú¤Ú¤Á¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ö¥ëー¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤ªÈ©¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç¿Í¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤ëÍ½´¶¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M