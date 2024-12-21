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Louisiana forbids public health workers from promoting COVID, flu and mpox shots : Shots - Health News : NPR
Louisiana bars health dept. from promoting flu, COVID, mpox vaccines: Report - Ars Technica
https://arstechnica.com/health/2024/12/louisiana-bars-health-dept-from-promoting-flu-covid-mpox-vaccines-report/
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❗Flu season in LA usually peaks between Dec. - Feb.❗
Follow these simple actions to help stop the spread of germs:
🦠Wash hands properly
🦠Cover coughs & sneezes
🦠Avoid touching eyes, nose & mouth
🦠Improve air quality by bringing in fresh outside air & purifying indoor air pic.twitter.com/9HmlbqAVek— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) December 9, 2024
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