¸°»³Í¥¿¿¡¢Á´ÆüËÜ½éÍ¥¾¡¡¡°µ´¬¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Èº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¡É¡¡Éã»Ò£ÖÃ£À®¡¡±©À¸¤µ¤ó¡õ±§Ìî¤µ¤ó°Ê³°£±£³Ç¯¤Ö¤ê¿·²¦¼Ô
¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¢¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡Âè£²Æü¡Ê£²£±Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¡É¤Î£²£°£µ¡¦£¶£¸ÅÀ¡¢¹ç·×£²£¹£·¡¦£·£³ÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¡££²£°£±£°Ç¯¤Î¾®ÄÍ¿òÉ§¿Æ»Ò¡ÊÉã¡¦»ÌÉ§¡Ë°ÊÍè¡¢ÃË»Ò»Ë¾å£²ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ëÉã¡¦ÀµÏÂ¥³¡¼¥Á¤È¤ÎÉã»Ò£Ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ë¹â¤µ¤Î¤¢¤ë£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÀ®¸ù¡£Â³¤±¤Æ£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢£´²óÅ¾¡½£³²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï£³£±Ç¯Á°¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç£³Ï¢ÇÆ¡££²£²Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤ÎÌ´¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¸°»³²È¤ÎÈá´ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡££µºÐ¤«¤é¤Î¡È»ÕÄï¡É´Ø·¸¤Ï¡¢¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿»ØÆ³¤À¡£º£µ¨¤Ï°ÂÄê´¶¤¢¤ë±éµ»¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¿£±£±·î¤Î£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¸å¤Ë¤Ï£±£°Ê¬¤Û¤É¤Î¤ªÀâ¶µ¡£¡ÖÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¬¡¢±éµ»Ãæ¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë°ì½õ¤Ë¡£ºÆ¤Ó¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµî¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ï£³°Ì¤¬£³ÅÙ¡¢£²°Ì¤¬£±ÅÙ¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ´ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¾¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¶â¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡¢¤¹¤´¤¯¶â¥á¥À¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÍß¤¬¤â¤¦¤¹¤°Ê®²Ð¤·¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´ÆüËÜ¤Ï°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ëÉñÂæ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¡×¤ÈÄºÅÀ¤À¤±¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤Î±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡¢¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤È¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿°ÎÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¶¥µ»²ñ¤«¤éÂà¤¡¢£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¸°»³¡£¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤È¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£