²¬Â¼Ì÷¹¬¡ÖµÈÀî¹¸»Ê¡¢ÈøºêË¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¹¬Ê¡¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÂÐÃÌ½¸¡Ø¹¬Ê¡¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡È¿Í¤È²ñ¤¦¾ðÇ®¡É¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
²¬Â¼Ì÷¹¬¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¡Ö¹¬¤»¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ö½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø¹¬Ê¡¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ÀÅÄÇì»³¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥¿¥ó¡¢µÈÀî¹¸»Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È22¿Í¤ÈÂÐÃÌ¡£·ÝÇ½¤«¤éÀ¯¼£¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¡¢²¬Â¼¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼èºà¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ä¡¢²¬Â¼¤¬¹Í¤¨¤ë¹¬Ê¡¤Î·Á¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ®À¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÜÅçÌ¤Æà¤¬¡Öº§³è¡×¤òÉÁ¤¯¡ª º§³è¶È³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»°Ê¸¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡¢40ºÐ¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ú½ñÉ¾¡Û
¹¬Ê¡¤Ï½½¿Í½½¿§¡£¡Ö¹¬Ê¡¤È¤Ï¡©¡×¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤
¡½¡½¡Ö¹¬Ê¡¡×¤È¤¤¤¦¤È²¬Â¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹¬Ê¡¡Ù¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î³¨¤ò¸«¤¿»þ¡¢²¬Â¼¤µ¤ó¤¬¡¢·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¹¬Ê¡¤ò¡¢°ÚÉÝ¤òÊú¤¯¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ñÅÄÀ¿¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¹¬Ê¡¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ñÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¤òË¾¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤Î¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Î³¨¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤¢¤¢¤¤¤¦¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¡¢´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¤Ê½Ö´Ö¤¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤¢¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ñÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢Èà¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ»ê¤Ã¤¿¿´¶¤Ç¡¢¤¢¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¡Ö¹¬Ê¡¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¹¬Ê¡¤Ã¤Æ½½¿Í½½¿§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¤È¤«¡¢¤¤¤¤¼Ö¤ò»ý¤Ä¤È¤«¡¢Êª¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ë¿Í¤ä¡¢Îø°¦¤òºÇ¾å¤Î¹¬¤»¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡£²ÈÂ²¤òºî¤ë¤³¤È¤ä»Ò°é¤Æ¤òºÇ¾å¤Î¹¬Ê¡¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ä¡¢¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤òºÇ¾å¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¹¬Ê¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¹¬Ê¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§¡×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹¬Ê¡¡×¤È¤Ï²¿¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡½¡½2018Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡×¤Ç¡Ö¹¬Ê¡¤Ø¤ÎÆ»¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬Ê¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î»¨»ï¡ÖGINZA¡×¤Ç6Ç¯¡¢¡Ö·ëº§¤Ø¤ÎÆ»¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè·î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö·ëº§¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡Ö»Ò¤É¤â¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢²¿ÅÙ¤â·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡ÖÎ¥º§¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ¤â2ºý½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤ÁÃÊÍî¤·¤¿¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÊ¸½ÕWOMAN¤µ¤ó¤¬¡ÖÏ¢ºÜ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢·ëº§¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹¬Ê¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½¤ä½¡¶µ¤äÀ¯¼£¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï»þ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤¬Éý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ËµÚ¤Ö¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸½Õ¤é¤·¤¤Ï¢ºÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§¤Ø¤ÎÆ»¡×¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ä¼Ì¿¿¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Èµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¥¹¥¿¡¼¤äÍÌ¾¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¤ÎÆÉ¼Ô¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Áê¼ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÉå¿´
¡½¡½²¬Â¼¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤â¼èºà¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç²È¤ÎÊý¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷¤¬ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤À¤ó¤À¤óÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ö·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«¼çÅª¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÆñ¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÂÐÃÌÁê¼ê¤¬·ÝÇ½´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤·¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¤ËºÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
¡½¡½²¬Â¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ËÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤â¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÏÃ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯À¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÉå¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤ÎËÜ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÀÅÄÇì»³¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê»öÁ°½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¹ÖÃÌ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Çì»³¤µ¤ó¤Î´óÀÊ¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢Èà¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ï¡Ö»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÃË¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¼ò¤Ç¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤µ¤é¤»¤ë¤³¤È¤â¹¬¤»
¡½¡½¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¼ò¤Ç»´¤á¤Ã¤¿¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë²»³Ú¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï²¬Â¼¤µ¤ó¤Î¡ÈLion Heart¡É¤Ë¤¢¤ë¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤â¿ì¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹¬Ê¡¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·ë¹½±ó¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿ì¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤ÇÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤»¤ë¤È¤«¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢³Ê¹¥¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ò¹¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡£ËÜÅö¤ËÉÔ¹¬¤Ê¾õÂÖ¤Ï¡¢¤ª¼ò¤µ¤¨¤â°û¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤â°ì½ï¤ËÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤»¤ëÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£»´¤á¤Ã¤¿¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¼ò¤äÍ§Ã£¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¹¬Ê¡¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¬Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ª¼ò¤ò°û¤ß»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤ª¼ò¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½º£¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡º£¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤ª¼ò¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÂÐÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ª¼ò¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤ò¤Û¤°¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È»´¤á¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ê¹¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾ô²½ºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
40Ç¯Á°¡¢¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¾ðÇ®Åª¤À¤Ã¤¿
¡½¡½µÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÈøºêË¤µ¤ó¤È¤Î3¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸ì¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µÈÀî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤«20ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢40Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£40Ç¯¶á¤¯¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ëÈà¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤âÂè°ìÀþ¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢Ê¸½Õ¤¬Èà¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢40Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢3¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¡¢¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËµÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤Ïº£¤Ç¤â³èÌö¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÈøºêË¤µ¤ó¤ÏÌ¤¤À¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¹¬±¿¤À¤·¡¢¹¬Ê¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂº¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ÏiPhone¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ñ¤Ã¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£Î±¼éÅÅ¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤âËèÈÕ¡¢²ñ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤Ï¤¤¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡º£¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¾ðÊó²áÂ¿¼Ò²ñ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Ï¡¢¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤ä¡¢ËÜ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤é¤·¤«¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È²ñ¤¦»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì´ü°ì²ñ´¶¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤·¡£¼ã¤¤Êý¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ø¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¡¢·ÈÂÓ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç²ñ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö²¿»þ¤Ë¤É¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Åö»þ¤Î¿Í¤È²ñ¤¦»þ¤Î¾ðÇ®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£¤Î´¶³Ð¤È¤Ï°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¼èºà¡á¶âÂô½Ó¸ã¡¢Ê¸¡áÀîÊÕÈþ´õ¡¢»£±Æ¡á¿ù»³ÂóÌé¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë