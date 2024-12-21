¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤Î¸½¾ì¤Ë¡È¸½¤ì¤ë¡ÉÆ´¤ì¤Î¿Í¡Ä¡Ö¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¡×
ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹õÂôÀ¶¡Ê69¡Ë¡¢¹ÔÄê·®¡Ê56¡Ë¤é¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2001Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁêÊÆ¿µÆó¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄºî¡Ö¤ª°ú±Û¤·¡×¡¢¡Ö²Æ¤ÎÄí¡¡The¡¡Friends¡×¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ê27Æü¤«¤é½ç¼¡Á´¹ñ¸ø³«¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
ÁêÊÆ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡×¤ä¡ÖÂæÉ÷¥¯¥é¥Ö¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢1993Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª°ú±Û¤·¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨Éü¸µ±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤äËÌÊÆ¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£1994Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö²Æ¤ÎÄí¡¡The¡¡Friends¡×¤âº£Ç¯¡¢¹á¹Á¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÁêÊÆ´ÆÆÄ¤ò¡ÈºÆÈ¯¸«¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¾å±Ç¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³®Àû¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡£
ÁêÊÆ¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¹ÔÄê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡¢º£·î¤À¤±¤Ç¤âÁêÊÆ¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò3²ó¤¯¤é¤¤Ê¹¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢»Å»ö¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤Î¤¢¤Ã¤¿ÀõÌîÃé¿®¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢Ãæ°æµ®°ì¤«¤éÁêÊÆ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âÆ´¤ì¤ë¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤½¤ì¤À¤±°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¸½¾ì¤ÇÁêÊÆ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈºÆ·ÉÎé¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡×¤Ç½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹õÂô´ÆÆÄ¤Ï¡¢100¥Æ¥¤¥¯½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêÊÆ¤µ¤ó¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤òÃÎ¤ë´ÖÊÁ¡£¹ÔÄê´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ±«¡Ê¤Î¥·¡¼¥ó¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¼êÁ°¤À¤±¤·¤«¹ß¤é¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢¹õÂô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»öÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°ú¤¤Ç»£¤ë¤Î¡©¤È¤«¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡Ö¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ì²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ê¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêÊÆ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼,
ÆÁÅç,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
½»Âð