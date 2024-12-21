CUTIE STREET¿¿ÆéÆäºé¡¢¿¶¤êÂµ»Ñ¤ÇÂç¿Í¤Ê»ëÀþ¡¡º£¤ò¤È¤¤á¤¯¡È¥Ï¥¿¥Á¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë10¿Í¤¬½¸·ë
¡¡¡ÖTV¥¬¥¤¥É¡×¡ÖB.L.T.¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢20¡ÞSWEET[¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È] 2025 JANUARY¡×¤ò1·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCUTIE STREETºùÄíÍÚ²Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡Ö8¿Í¤Ç¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×
¡¡¡Ö¥Ï¥¿¥Á¡×¤Îº£¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÇ÷¤ë¡È¥¹¥¤¡¼¥È¡É¤Ê¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö20¡ÞSWEET[¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È] 2025 JANUARY¡×¤¬1·î10Æü¤ËÈ¯Çä¡£ÀèÆü¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÆ±»ï½é¤È¤Ê¤ëÎ¢É½»æ¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¡£¸½ºß£²ºîÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÝ¯ºä46¤Î»³²¼Æ··î¤¬¡¢¥Ï¥¿¥Á¤ÎÀáÌÜ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×CUTIE STREET¡£SNS¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¡¢¿¿ÆéÆäºé¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¶Âµ¤ÇÍ·¤Ó²ó¤Ã¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤ÊÍÎÉþ°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤È¸«¤»¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤«¤é¤ÏÂ¼»³Èþ±©¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ë1Ëç¤òµá¤á¤Ë¡¢Áñ¸·¤Ê¿À¼Ò¤äÇ½³ÚÅÂ¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£ÀÖÌµÃÏ¤Î¿¶Âµ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÍÎÉþ¥Ñ¡¼¥È¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏÍ¼Êë¤ì»þ¤Î¾¦Å¹³¹¤äÊâÆ»¶¶¤ò¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¡¢»Í´üÀ¸¤Î¾®À¾²ÆºÚ¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£¿¶Âµ°áÁõ¤Ï¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤É¤«¤Ê¸ø±à¤Ç»£±Æ¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿¶Âµ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾®À¾¤Î¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡£¾®À¾¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¢âJOY¤«¤é¤Ï¡¢Âç¿®ÅÄÈþ·î¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìë¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£ÍÎÉþ°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÈäÏª¡£±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÊÈà½÷¤Î¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤¿¡£
ËÜ»ï¤Ë¤ÏAKB48¡¦º´Æ£åºÀ±¡¢¡áLOVE¡¦ã·Æ£¼ù°¦Íå¡¢¡âME¡¦Ý¯°æ¤â¤â¡¢¢âJOY¡¦Âç¿®ÅÄÈþ·î¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦Ááºê¤¹¤º¤¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛCUTIE STREETºùÄíÍÚ²Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¡Ö8¿Í¤Ç¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×
¡¡¡Ö¥Ï¥¿¥Á¡×¤Îº£¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÇ÷¤ë¡È¥¹¥¤¡¼¥È¡É¤Ê¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö20¡ÞSWEET[¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥È] 2025 JANUARY¡×¤¬1·î10Æü¤ËÈ¯Çä¡£ÀèÆü¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÆ±»ï½é¤È¤Ê¤ëÎ¢É½»æ¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¡£¸½ºß£²ºîÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÝ¯ºä46¤Î»³²¼Æ··î¤¬¡¢¥Ï¥¿¥Á¤ÎÀáÌÜ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤«¤é¤ÏÂ¼»³Èþ±©¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ë1Ëç¤òµá¤á¤Ë¡¢Áñ¸·¤Ê¿À¼Ò¤äÇ½³ÚÅÂ¤Ç»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£ÀÖÌµÃÏ¤Î¿¶Âµ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¡£°ìÅ¾¤·¤ÆÍÎÉþ¥Ñ¡¼¥È¤Î»£±Æ¤Ç¤ÏÍ¼Êë¤ì»þ¤Î¾¦Å¹³¹¤äÊâÆ»¶¶¤ò¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¡¢»Í´üÀ¸¤Î¾®À¾²ÆºÚ¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£¿¶Âµ°áÁõ¤Ï¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤É¤«¤Ê¸ø±à¤Ç»£±Æ¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿¶Âµ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾®À¾¤Î¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡£¾®À¾¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¢âJOY¤«¤é¤Ï¡¢Âç¿®ÅÄÈþ·î¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìë¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£ÍÎÉþ°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÈäÏª¡£±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÊÈà½÷¤Î¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤¿¡£
ËÜ»ï¤Ë¤ÏAKB48¡¦º´Æ£åºÀ±¡¢¡áLOVE¡¦ã·Æ£¼ù°¦Íå¡¢¡âME¡¦Ý¯°æ¤â¤â¡¢¢âJOY¡¦Âç¿®ÅÄÈþ·î¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦Ááºê¤¹¤º¤¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£