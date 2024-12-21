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SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.18
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Milli-Billi
4.Brave Generation
5.Scream
6.Set Sail
7.Boom Boom Back
8.Spin!
9.Salvia
10.SOS
11.Grow Up
12.Softly
13.Don¡Çt Wake Me Up
14.Shining One
15.Great Mistakes
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
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7.Boom Boom Back
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