◆BE:FIRST、ドームツアー初日に両A面シングル発表

【モデルプレス=2024/12/21】7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2025年2月5日リリースの両A面シングル「Spacecraft / Sailing」を4都市9公演を回る自身初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」初日に発表。最新ビジュアルも解禁された。「Spacecraft」は、2024年12月21日にバンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、東名阪福計9公演を回る「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE“」の為に書き下ろされた新曲。BE:FIRSTの楽曲制作を熱望し初参加のプロデューサーSAS (INIMI)、BE:FIRST楽曲には欠かせないソングライターLOAR(INIMI)とSKY-HIがコライトで制作した。BE:FIRSTの活動の勢いそのままに、「この地球ごと全部ひっくり返す」奇想天外、予想不能な展開が襲いかかるスペイシーでアブストラクトなトラックと、更に磨きの掛かった唯一無二の声の存在感で創り上げた、神秘的でアグレッシヴなダンスチューン。ドームツアー初日の公演で初披露されると、会場を圧倒するパフォーマンスで観客を魅了した。

◆BE:FIRST両A面シングル「Spacecraft / Sailing」

両A面シングル「Spacecraft / Sailing」は、「Spacecraft」とTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲をタイトルに据え、RYOKIが俳優・三山凌輝として主演を務める2025年2月7日公開予定の映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌「誰よりも」や、BE:FIRSTメンバーのソロ企画「One of the BE:ST」の第2弾として「BMSG FES’24」でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜」の計4曲が収録される。MV盤には、「Spacecraft」「Sailing」のMusic Videoと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年8月18日に開催された「SUMMER SONIC 2024」の模様を完全収録。デビュー3年目にしてMOUNTAIN STAGEのトリを飾った約1時間のパフォーマンスを堪能できる。BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のSpecial Dance Performance映像と未公開のBehind The Scenes映像が収録される。(modelpress編集部)<CD収録内容>全品番共通1.Spacecraft2.Sailing(TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌)3.誰よりも(映画「誰よりもつよく抱きしめて」主題歌)4.I just wanna be myself 〜One of the BE:ST-02 LEO〜全4曲収録予定◾️LIVE盤【SG+DVD(スマプラ対応)】初回仕様:紙ジャケット初回特典(封入):トレーディングカードA(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回仕様:デジパック初回特典:トレーディングカードA(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード<映像収録内容>SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.181.Mainstream2.Masterplan3.Milli-Billi4.Brave Generation5.Scream6.Set Sail7.Boom Boom Back8.Spin!9.Salvia10.SOS11.Grow Up12.Softly13.Don’t Wake Me Up14.Shining One15.Great Mistakes16.Bye-Good-Bye17.Blissful◾️MV盤【SG+DVD(スマプラ対応)】初回仕様:紙ジャケット初回特典(封入):トレーディングカードB(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回仕様:デジパック初回特典(封入):トレーディングカードB(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード<映像収録内容>1.Spacecraft -Music Video-2.Sailing -Music Video-3.Spacecraft -Music Video Behind The Scenes-4.Sailing -Music Video Behind The Scenes-◾️MCワンピースアニメ盤ジャケット:ワンピースアニメ絵柄【SG+DVD(スマプラ対応)】ワンピースアニメ盤初回仕様:紙ジャケット【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回仕様:デジパック<映像収録内容>|1.Sailing -Music Video-2.Sailing -Music Video Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】初回仕様:紙ジャケット初回特典(封入):トレーディングカードC(全7種類セット封入)初回応募特典:応募抽選特典シリアルコード◾️初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品仕様:デジパック・三方背ケース特典:フォトブック【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品仕様:デジパック・三方背ケース特典:フォトブック<映像収録内容>Music Video1.Spacecraft -Music Video-2.Sailing -Music Video-3.Guilty -Special Dance Performance Video-4.Spacecraft -Music Video Behind The Scenes-5.Sailing -Music Video Behind The Scenes-6.Guilty -Special Dance Performance Video Behind The Scenes-SUMMER SONIC TOKYO MOUNTAIN STAGE 2024.8.181.Mainstream2.Masterplan3.Milli-Billi4.Brave Generation5.Scream6.Set Sail7.Boom Boom Back8.Spin!9.Salvia10.SOS11.Grow Up12.Softly13.Don’t Wake Me Up14.Shining One15.Great Mistakes16.Bye-Good-Bye17.Blissful★BMSG MUSIC SHOPにてオリジナルグッズのバンドル商品もリリース[販売期間:2024/12/12(木)23:59まで]【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱:CD+バンドルグッズ仕様:紙ジャケット特典(封入):トレーディングカードC(全7種類セット封入)。応募特典:応募抽選特典シリアルコード同梱:CD+グッズ:マルチポーチ(オリジナル集合トレーティングカード付き)【Not Sponsored 記事】