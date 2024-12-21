¡ÖÌÜÅª¤Ï²æ¤¬²È¤Ë¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤«¡×¡Ä¤Û¤ÜËèÆüÍ·¤Ó¤ËÍè¤ëÂ©»Ò¤Î¡ÈÍ§Ã£¡É¡¡Êì¤Î¿´¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¡¢Èá¤·¤¤¡Öµ¿Ç°¡×
¡ÖÍ§Ã£¤ò²È¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡×¤È»Ò¤É¤â¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©»Ò¤É¤â¤¬Í§Ã£¤È´Ø¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¿¤Þ¤Ë¤Ï³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡© À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤Ï¡Ä¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°ãÏÂ´¶¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç
ÅÔÆâºß½»¤ÎD¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£D¤µ¤ó¤Î²È¤ÏÊü²Ý¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤ÎÍ§Ã£¤¿¤Á¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È²½¤·¡¢¤è¤¯Ã¯¤«¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢Í§Ã£¤ÎK·¯¤Ç¤¹¡£K·¯¤ÏÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê·ö²Þ¤âËÖÈ¯¤¹¤ë¤Û¤É¡£¤·¤«¤·¡¢D¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸÷·Ê¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤Î¹ç´Ö¤Ë°û¤à¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢D¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐK·¯¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤ë¤È¥²¡¼¥à¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¹¤°¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢Â©»Ò¤¬¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖK·¯¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤À¤«¤é²æ¤¬²È¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤ê¡¢Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£D¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¡¢Â©»Ò¤ÈK·¯¤Î¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥à¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à°Ê³°¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµñÀä¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËèÆüËèÆü¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°ã¤¦Í·¤Ó¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿D¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£É÷¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤µ¨Àá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤â¡Ö¸ø±à¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È¾è¤êµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢K·¯¤Ï¤½¤ÎÄó°Æ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤ä¡£µ¢¤ë¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤ê»ÙÅÙ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¨¤Ã¡¢¤È»×¤ï¤ºÂ©»Ò¤â»ä¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»ä¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö³°¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£ÅÙÍè¤¿»þ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¤â¡¢Æ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¾è¤êµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓK·¯¤¬²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢Â©»Ò¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°Çã¤Ã¤¿ÌÌÇò¤¤¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤·¤«¤·¡¢K·¯¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÌµÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤¢¡¼¡¢¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤â»ä¤â¡¢°ì½ÖÊòÁ³¡£¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
K·¯¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ö¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
D¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢K·¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ©»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿»×¤¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÍ§Ã£¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä
¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤ä¤â¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¢§30Âå¡¡ºë¶Ì¸©¡¡¾®³Ø4Ç¯À¸
²æ¤¬²È¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£1½µ´ÖÊ¬¤Î¤ª²Û»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Î2Æü¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¨¡¼¥Á¥ç¥³¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤¬¤¯¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Û»Ò¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤â°Õ»×¤¬¼å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢§40Âå¡¡ÅìµþÅÔ¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸
²ÆµÙ¤ßÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬½ªÆüÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼«¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÍ§¤À¤Á¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂÞÌÍ¤ò»ý»²¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ò»È¤ï¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öñ»Ò¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÊòÁ³¡£¤¦¤Á¤Ï¥é¡¼¥á¥ó²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª
¢§40Âå¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡¾®³Ø3Ç¯À¸
Í§¤À¤Á¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉô²°¤Ç¤Î¤ß¡¢Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»Ò¤É¤âÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÀêµò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¥½¥Õ¥¡¡¼¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡ªÃí°Õ¤·¤Æ¤âÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È²È¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡£ÊÌ¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¶Ø»ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¡¼ê¤Ë¿²¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÉô²°¤Ë¸°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¡¡ÖÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Æþ¤ë¤Ê¤é¤â¤¦²È¤ÇÍ·¤Ö¤Î¶Ø»ß¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤¬É¬¤º¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤À¤á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§30Âå¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡¡¡¾®³Ø6Ç¯À¸
Ì¼¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬ÃË½÷´Þ¤á¤Æ6¿ÍÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É½÷»Ò¤ÈÃË»ÒÊÌ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¡Ã¯¤¬Ã¯¤ò¹¥¤¤À¤Î¡¢¹ðÇò¤¹¤ë¤À¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£ºÇ¶á¤Î¾®³ØÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¼¤Ï¤¿¤À¸«¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤â»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÇÈ ÊæÇµ·½¡Ë