»¾´ô¤Î¸µ¹á¹ÁÂåÉ½MF¥¢¥ª¥Á¥ç¥ó¤¬·ÀÌóËþÎ»¡¢ÆüËÜ3¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø ¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤Ï21Æü¡¢¸µ¹á¹ÁÂåÉ½MF¥¢¥ª¥Á¥ç¥ó(35)¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥ª¡¦¥Á¥ç¥ó¤³¤È¥¢¥ª¥è¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ç¥ó¤ÏÊì¹ñ¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤ËY.S.C.C.²£ÉÍÆþ¤ê¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯´Ö¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¹á¹Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯£¸·î¤Ë»¾´ô¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò³ð¤¨¤¿¡£
½Ð¾ì¤Ï¶âÂôÀï¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»¾´ô¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ª¥Á¥ç¥ó¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥ª¡¦¥Á¥ç¥ó¤³¤È¥¢¥ª¥è¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ç¥ó¤ÏÊì¹ñ¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤ËY.S.C.C.²£ÉÍÆþ¤ê¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯´Ö¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¹á¹Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯£¸·î¤Ë»¾´ô¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò³ð¤¨¤¿¡£
½Ð¾ì¤Ï¶âÂôÀï¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»¾´ô¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ª¥Á¥ç¥ó¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×