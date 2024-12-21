Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕÎ×»þ¾ðÊó¥Æー¥Þ¤ËËÉºÒ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡¼¯»ùÅç¡¦´ÎÉÕÄ®
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¶µ·±¤Ê¤É¤òº£¸å¤ÎËÉºÒ¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤ÈMBC¤ÈNHK¼¯»ùÅç¤Ë¤è¤ëËÉºÒ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬´ÎÉÕÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅçËÉºÒ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢MBC¤ÈNHK¼¯»ùÅçÊüÁ÷¶É¤Î¼çºÅ¤ÇËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21Æü¤Ï´ÎÉÕÄ®¤ò²ñ¾ì¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È¤½¤Î¸å¤Î¹ë±«¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡ÖÈ¾ÅçËÉºÒ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥éー¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÉºÒ¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃË½÷¶¦Æ±»²²èÃÏ°è¤ß¤é¤¤¤Í¤Ã¤È¤Î¾®»³ÆâÀ¤´î»ÒÂåÉ½´´»ö¤äµ¤¾ÝÄ£¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÀ¾Â¼ÂîÌéµþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤é4¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¡¢Æü¸þÆçÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±È¯É½¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢È÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤òÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢MBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÍè·î21Æü¸áÁ°9»þ55Ê¬¤«¤é11»þ¤Þ¤Ç¡¢NHK¼¯»ùÅçÊüÁ÷¶É¤Ç¤ÏÍè·î31Æü¸á¸å7»þ58Ê¬¤«¤é8»þ42Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
Ë¡Í×,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
Åìµþ,
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ