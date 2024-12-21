35ºÐ¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬Â´¶ÈÊó¹ð¡ÖÀ¸¤¤ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ
¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥´õÅç¤¢¤¤¤ê¡Ê35¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤«¤é°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍèÇ¯¡¢2025Ç¯8·î¤ÎºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ç´õÅç¤¢¤¤¤ê¤ÏAV½÷Í¥¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ËÀ¸¤¤ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ì¿¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö°ì¸À¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡¢»ä¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±Ê¸½ñ¤Ç¤Ï7·î31Æü¤ËÂ´¶È¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÌó6500·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÂ´¶È¤Þ¤Ç¾Ð´é¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¤â¤¤¸¡¼¤µ¤ó¤¬µï¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö°úÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤ÎÂ´¶È¡£¤À¤«¤é¡¢Â£¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡Ù¡×¤Ê¤ÉÌó400·ï¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£