奥田民生が2025年3月8日、両国国技館2days公演<ソロ30周年記念ライブ「59-60」>の模様を全曲収録した2枚組Blu-rayをリリースすることが発表となった。2024年10月に開催された<ソロ30周年記念ライブ「59-60」>のDAY1(=Disc1)は、ライブタイトルが<ひとり(?)股旅>なのにも拘らず、ゲストだらけのラインナップとなった。どぶろっく、浜崎貴司、寺岡呼人、トータス松本、斉藤和義、吉井和哉らと、笑顔とお祝いムードあふれる豪華なステージの模様をアンコール曲を含めて全曲収録。

■ライブBlu-ray『ソロ30周年記念ライブ「59-60」@両国国技館』



2025年3月8日(土)発売購入リンク:https://lnk.to/BpMxs1【ライブBlu-ray(2枚組)】RCMR-2516~2517 ¥13,800(税込)※通常盤1形態のみ▼仕様・三方背ケース入りデジパック・ライブフォトブック(64P)入り◯特典映像あり◯『記念ライダー30号』29-30BOX とのW購入者プレゼント抽選の応募券付https://www.okudatamio.jp/special/ot30th/movie_ryogoku/index.html●収録ライブ概要▼DAY1:10月26日(土) ひとり(?)股旅スペシャル@両国国技館01. 農夫と神様02. 魅惑のパンティライン(どぶろっく)03. 67404. 羊の歩み05. 俺のギター06. エンジン07. 寺田のテーマ〜健康〜寺田のテーマ08. いい女09. ずっと好きだった10. ありがとう11. 野ばら12. ロボッチ13. 何と言う14. LOVE LOVE SHOW15. もしかしてだけど16. さすらいencoreen1. 俺たちのトラベリンen2. ソラーレen3. イージュー★ライダー▼DAY2:10月27日(日) GOZ LIVE AT RYOGOKU KOKUGIKAN01. ルート202. 彼が泣く03. ときめきファンタジーIII04. 夕陽ヶ丘のサンセット05. 風は西から06. メリハリ鳥07. トリコになりました08. ワインのばか09. KING of KIN10. 息子11. The STANDARD12. 手紙13. 無限の風14. MANY15. コーヒー16. 恋のかけら17. MILLEN BOX18. 御免ライダー19. トロフィー20. CUSTOMencoreen1. マシマロ(ック)en2. 愛のために特典映像:ライブメイキング映像※東京・両国国技館 open16:00 / start17:00 ※両日