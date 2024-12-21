¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×½é¿´¼Ô¤³¤½ÃíÌÜ¡ª »Ý¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÈÌõ¥¢¥êÊÖÎéÉÊ¡É
Ç¯Ëö¤ËËº¤ì¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡£ÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ä¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤À¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÍÌ¾¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ ¡×¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¤Ë¼èºà¡£¤è¤êÎÉ¤¤³èÍÑË¡¤ä¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ª ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¡ª Ìõ¥¢¥êÊÖÎéÉÊ
Ìõ¥¢¥êÉÊ¤Ï¡¢µ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¤ê¸«±É¤¨¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌ£¤ÏÀµµ¬ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤ªÆÀ¡£¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤â¤Ê¤ëÃíÌÜ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¡£
Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®¡§¤ê¤ó¤´ ¥µ¥ó¤Õ¤¸ 10kg¡Ê24¡Á50¶Ì¡Ë¡¿´óÉÕ¶â³Û 1Ëü7000±ß
´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯ÃùÂ¢À¤¬¹â¤¤¡Ö¥µ¥ó¤Õ¤¸¡×¤Ï¡¢²ÌÆù¤¬¹Å¤¯¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢Ìª¤¬Â¿¤¤¿Íµ¤¤ÎÉÊ¼ï¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤äÀ¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£5kg¡Ê1Ëü2000±ß¡Ë¤â¤¢¤ë¡£
¥³¥³¤¬Ìõ¥¢¥ê
¿§¤à¤é¤ä¥µ¥Ó¡¢¤Ø¤³¤ß¡¢½ý¡¢¤Ä¤ë³ä¤ì¤Ê¤É¸«¤¿ÌÜ¤¬Ìõ¥¢¥ê¤Î¤ê¤ó¤´¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¸¡ÉÊ¤·¤¿¤â¤Î¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¡¢Éå¿©¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¡§ÈôÂÍµí ¾ÆÆù ÀÚ¤êÍî¤È¤· 600g¡¿´óÉÕ¶â³Û 1Ëü5000±ß
Æù¤Î³ÊÉÕ¤±Åùµé¥È¥Ã¥×¤Î¡¢A5¥é¥ó¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÎÈôÂÍµí¤¬600g¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¡£´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë»é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÁú¹ß¤êÆù¤ä¡¢³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹ÀÖ¿È¤Ê¤É¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥³¥³¤¬Ìõ¥¢¥ê
¾Æ¤Æù¤ËÅ¬¤·¤¿¸ü¤ß¤äÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ÆÆÏ¤¯¤¬¡¢°ìÉô¡¢¥«¥Ã¥È¤äÉô°Ì¤¬ÉÔÂ·¤¤¡£¥Ð¥é¤Ä¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¾å¼Á¤ÊÈôÂÍµí¤òÂçÍÆÎÌ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ë¤ª¥È¥¯¤À¡£
¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¡§¼¯»ùÅç¸©»º¹È¤Ï¤ë¤«¤Çºî¤Ã¤¿´³¤·°ò¡Ê½Ï¤·°ò¡Ë
¤Ï¤Í¤À¤·¡Ê·×2.7kg/150g¡ß18ÂÞ¡Ë¡¿´óÉÕ¶â³Û2Ëü8000±ß
À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¼¯»ùÅç¤ÎÌ¾»º¤È¤¤¤¨¤Ð¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹âÅüÅÙ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤òÆÈ¼«´ð½à¤ÇÃùÂ¢¤·½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡Ö½Ï¤·°ò¡×¤Î¥»¥Ã¥È¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢²ÃÅü¤Ê¤·¤Ç¤â¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê´Å¤µ¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¥³¥³¤¬Ìõ¥¢¥ê
Ìõ¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ò¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤Î±Æ¶Á¤ÇÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£°ã¤¦¤Î¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê´Å¤µ¤ä¤·¤Ã¤È¤ê&¤Í¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
Ê¼¸Ë¸©¹áÈþÄ®¡§Ìõ¤¢¤ê ¹á½»¥¬¥Ë ÉÍè§¤Ç 2¡Á3ÇÕ Ìó1kg°Ê¾å¡¿´óÉÕ¶â³Û1Ëü4000±ß
¹áÈþÄ®¤Î¹á½»µù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ï¡¢¡Ö¹á½»¥¬¥Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ïÉÊ¡£¡Ö¾¾ÍÕ¤¬¤Ë¡×¤ä¡Ö¼Æ»³¤¬¤Ë¡×¤è¤ê¤â¿¼¤¤¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê³¤¤Ç°é¤Ä¤¿¤á¡¢´ÅÌ£¤¬¶¯¤¯¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥³¥³¤¬Ìõ¥¢¥ê
¥µ¥¤¥º¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢»Ø¤¬1¡¢2ËÜ¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿§¤¬°¤¤¡¢¿ÈÆþ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÇË³Ê¤Ë¡£Â£Åú¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¤¬¡¢¼«ÂðÍÑ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ã¤Æ¡©
Á´¹ñ½é¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ2012Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìó95¡ó¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÍøÍÑ¤·¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¿ô¤â57ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ê202 4Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡£Ç¼ÀÇ¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âËÉÙ¤Ê¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ ¹ÊóÃ´Åö
±óÆ£¹áÀ¡¤µ¤ó
2023Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÃÏ°è¼«Ëý¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¢¨ËÜÆÃ½¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æºß¸ËÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¡ÖGetNavi¡×2025·î1¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹