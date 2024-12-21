¸µÆüËÜÂåÉ½GK¡¢¡È¥¥ó¥°¥«¥º¡É¤ÎPK¤òÊÒ¼ê°ìËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡¡¸½Ìò¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤²¤§¡×
ÆîÍºÂÀ¤Î°úÂà»î¹ç¤¬12·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½GKÆîÍºÂÀ¤¬12·î21Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡10-10¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇPKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë»°±ºÃÎÎÉ¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÆî¤¬ÊÒ¼ê¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¡¢Î¾¼ÔÊú¤¹ç¤Ã¤Æ½ªÎ»¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÎÞÁ£¤Ë¤¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖYUTA FRIENDS¡×¤È¡ÖBLUE LEGENDS¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¼çÌò¤ÎÆî¤¬¹¶·â»²²Ã¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ä¡¢PK¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï»°±º¤â2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï10-10¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤êPKÀï¤Ø¡£
¡ÖYUTA FRIENDS¡×¤¬4¿ÍÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖBLUE LEGENDS¡×¤Ï3¿Í¼ºÇÔ¤ò¤·¤ÆÁ°¼Ô¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤Ï»°±º¤¬Ì³¤á¤¿¡£»°±º¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê±¦Â¦¤Ë½³¤ê¹þ¤à¤â¡¢Æî¤¬¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß±¦¼ê°ìËÜ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ð¡¼¤Ë¤âÅö¤¿¤ê³°¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å2¿Í¤ÏÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÞÁ£¤Ë¤¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤²¤§¡×¡ÖPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÇðÎòÂåGK¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÅÁÀâ¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë