¡ÚÃÏÊý¥¹¥¤ー¥Ä¤á¤°¤ê¡ÛÅìµþ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÃÏÊý¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¤òÃµ¤¹Î¹¡Ú¿·³ãÊÔ¡Û
¿©³Úweb
¡üÅìµþ¤Î³¹¤Ê¤«¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÃÏÊý¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÇã¤¨¤ëÀäÉÊ¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤Î¤Þ¤Á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥¢¥ì¤â¥³¥ì¤âÄÁ¤·¤¯¤ÆºâÉÛ¤ÎÉ³¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅìµþ¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¤ËÃíÌÜ¡£º£²ó¤Ï¿·³ã¸©¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¿·³ã¤ÎÏÂ²Û»Ò¡ÛÄêÈÖ°Ê³°¤ÎÏÂ²Û»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡ØTHE NIIGATA¡Ù
É½»²Æ»¤«¤é°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¡ÖTHE NIIGATA¡×
¡¡2024Ç¯8·î¤ËÉ½»²Æ»¤«¤é¶äºÂ¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¿·³ã¾ðÊó´Û¡ØTHE NIIGATA¡Ù¤Ï¡¢Á°²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ä¹Ìî¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¶äºÂ NAGANO¡×¤ÈÆ±¤¸¤¹¤º¤é¤óÄÌ¤ê¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿·³ã¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Î¿©³Úweb¡Ï
¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ºûÃÄ»Ò¤ä³Á¤Î¼ï¤Ê¤ÉÄêÈÖ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅìµþ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¿·³ã¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Û¸åÇÀ»º¡Ö±Û¸åÇìÌß¡×
±Û¸åÇÀ»º¡Ö±Û¸åÇìÌß¡×¡Ê756±ß¡Ë
¡¡Ä¹²¬»Ô¤Î¡Ø±Û¸åÇÀ»º¡Ù¤Î¡Ö±Û¸åÇìÌß¡×¤Ï¡¢µû¾Â¤³¤¬¤Í¤â¤Á¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¸¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¤ªÌß¤Ç¤¹¡£Çò¤¯¤Æ¥¹¥Ù¥¹¥Ù¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Î¤è¤¦¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤È¤í¤±¡¢¤ªÊÆ¤Î´ÅÌ£¤ä»ÝÌ£¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÊÆ¤É¤³¤í¡¦¿·³ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
²ÛË¼½è µþ²°¡Öµ´¤Î¶âËÀ¡×
²ÛË¼½è µþ²°¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬ µ´¤Î¶âËÀ¡×¡Ê1¸Ä 162±ß¡Ë
¡¡²ÃÌÐ»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ø²ÛË¼½è µþ²°¡Ù¤Î¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬ µ´¤Î¶âËÀ¡×¤Ï¡¢¥´¥Ä¥´¥Ä¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤«¤ê¤ó¤È¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªñ½Æ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡Äø¤è¤¤´Å¤µ¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Î¤³¤·¤¢¤óÆþ¤ê¡£²Æì»º¤Î¾å¼Á¤Ê¹õÅü¤äËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¤Î¾®Æ¦¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¤ªñ½Æ¬¤Ç¤¹¡£
²Û»ÒÆ»³Ú ¿·Ìî²°¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×
²Û»ÒÆ»³Ú ¿·Ìî²°¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê354±ß¡Ë
¡¡Çðºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø²Û»ÒÆ»³Ú ¿·Ìî²°¡Ù¤Î¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤Þ¤æ¶Ì¾õ¤ÎÁÇÃÏ¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¿§¤È¹á¤ê¤ò¤È¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊÆ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¤¤¿©´¶¤È±£¤·Ì£¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¾ßÌý¤È¥Õ¥ëー¥Ä¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤ó¤È¤â»Â¿·¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Ò¤Ê¤¢¤é¤ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¤¢¤È¤ò°ú¤¯ÌÌÇò¤¤°ìÉÊ¡£
¡üSHOP INFO
Å¹Ì¾¡§THE NIIGATA
½»¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-6-7
TEL¡§03-6280-6635
±Ä¡§¥·¥ç¥Ã¥×10:30～19:30
µÙ ¡§1/1～1/3
¤Þ¤È¤á
¡¡Åìµþ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤òÃµ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²´Ã°Ìß¤¢¤ó¤³
¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡¦ÊÔ½¸¡£¥°¥ë¥á»ï¡¢Î¹¹Ô»ï¡¢½÷À»ï¡¢Web¤Î¼èºà¡¢»£±Æ¡¢¼¹É®¡¢ÊÔ½¸¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÚÃÏ¤Î¤ªÅÚ»º¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òÊâ¤¤¤ÆÃµ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¡£