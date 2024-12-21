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¡¡¤Þ¤¿¡¢¹©Æ£¤ÏÆ±Æü¤ËLive Blu-ray/DVD¡ØShizuka Kudo¡ÖÌÀ¶À»ß¿å～piece of my heart～¡× Concert Tour¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌÀ¶À»ß¿å¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²û¤«¤·¤¤¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©Æ£¤ÎTikTok¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Î¹ðÃÎÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
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