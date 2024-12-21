·àÃÄ¤Ò¤È¤êº£Ç¯¤Î¤ä¤ê»Ä¤·¹ðÇò¡Ö16»þ´ÖÃÇ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤â12Ç¯´ÖÁé¤»¤é¤ì¤º¡¢ÃæµïÀµ¹¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
MCÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤«¤éº£Ç¯¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½Áé¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦12Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î°ëÌîµ®Íý»Ò¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¤¨¡¼¡¢12Ç¯¤â¤©¡Á¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¤·¤¿¡£
Ãæµï¤«¤é¡ÖÁé¤»¤Ê¤¤Í×°ø¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤³¤È¡£º£Ç¯¤Ï11»þ¤«¤é¡Ê¸á¸å¡Ë7»þ¤Î´Ö¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦16»þ´ÖÃÇ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæµï¤«¤é¡Ö¸ú²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡Ö¸ú²Ì¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤¤¤¦¤ÈÂÎ½Å¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ»éËÃ¤¬Áý¤¨¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ°¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
Ãæµï¤¬¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤ÆÂÎ»éËÃ¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È°ëÌî¤â¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡¢¥ï¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤ÈÇú¾Ð¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÏÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡×¤ÈÊýË¡ÏÀ¤òÂØ¤¨¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎ×¤à¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£