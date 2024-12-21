ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸2¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯£²Ç¯È¾¡¡·Ù»¡¤é¤¬È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
È¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯È¾¤¬¤¿¤ÄÊÌÉÜ»Ô¤ÎÂç³ØÀ¸»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ù»¡¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤é¤¬¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤·ÊÌÉÜ»Ô¤Î¸©Æ»¤ÇÄä¼ÖÃæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÇÄÉÆÍ¤·Âç³ØÀ¸2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21Æü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëÊÌÉÜ»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç·Ù»¡¤ä°äÂ²¤ÎÍ§¿Í¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¤¬»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤¯¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»Ù±çÃÄÂÎ¡¦ÊÌÉÜ´ê¤¦²ñ¡Ë¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯ËÜ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤«ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤Ïº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Öº£¤âÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£