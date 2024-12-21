THE ALFEE¡¦¹â¸«Âô½ÓÉ§¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥óMAX¤Ë¡ª¸ÂÄê¤Î¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎºàÎÁ¡×
¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼
ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¼¡¼¡£
JRÅì³¤¤Ï¡¢¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¤«¤éÉÕÃåÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¹â½ãÅÙ¤Î¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤òÃê½Ð¤¹¤ë¼êË¡¤ò³«È¯¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥ß¤ò¿·À½¤¹¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ÆCO2¤ÎÇÓ½Ð¤ò97%ºï¸º¡£¡ÖÅì³¤Æ»¿·´´ÀþºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Åìµþ±Ø¹½Æâ¤ÎÁõ¾þÉÊ¤ä¾¯Ç¯ÌîµåÍÑ¤Î¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢JRÅì³¤¤¬ÉÍ¾¾¤ÎÂç¼ê³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¡¦Åì³¤³Ú´ï¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¥®¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥á¥¤¥×¥ë¤ä¥¢¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤ò»È¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢Åì³¤³Ú´ï¤Ï1983Ç¯¤«¤é¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥®¥¿¡¼¡ÖTalbo¡×¤òÀ½Â¤¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¡¤ó¤À²»¤ÎÄ¥¤ê¤È¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊTalbo¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥ß¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¡ÖRe:A-700 Talbo¡×¤¬60ËÜ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ33Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÂÎ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿Re:A-700 Talbo¤Ï¡¢¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥®¥¿¡¼¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÑ¼Ö²òÂÎºî¶È¤òÀÁ¤±Éé¤¦JRÅì³¤ÉÍ¾¾¹©¾ì¤Î¼Ò°÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¡£JRÅì³¤ÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎÃæÂ¼ÌÀÉ§»á¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·´´Àþ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¡¢Ç¯¤Ë5ÊÔÀ®¤Û¤É¤¬ÇÑ¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¹ç·×¤ÇÌó300~400¥È¥ó¤òºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¤È¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅì³¤³Ú´ï¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÍÑÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§ÍÍ¤ËÇ§ÃÎ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿§¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åì³¤³Ú´ïÀ½Â¤³ô¼°²ñ¼Ò¼èÄùÌò¤ÎÎëÌÚ¿ò¿Î»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTalbo¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î³«È¯Åö½é¤«¤é´Ä¶¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÚºà¤Ï·ø¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼¡¡¹¤ÈÌÚ¤òÀÚ¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¿¹ÎÓÇË²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÚºà¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âºî¤ì¤ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ý¤Æ¤ë¿·´´Àþ¡×¤Ë´¶³´
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¤ò¡¼¡¼¡£12·î20Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤ÎRe:A-700 Talbo¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿THE ALFEE¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¹â¸«Âô½ÓÉ§»á¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂ£Äè¼°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹â¸«Âô»á¤Ï¡¢Âç¤Î¿·´´Àþ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤ËTHE ALFEE¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¹â¸«Âô»á¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î¡ËºÂÀÊ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âÅö»þ¿·´´Àþ¤Ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¼Ö¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Ð¤Ã¤«¤ê°û¤ó¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ËÁ´Á³¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÃæÂ¼Éû¼ÒÄ¹¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹â¸«Âô»á¤Ï¡Ö¿·´´Àþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡Ë¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·´´Àþ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â®¤¤¶Ê¤òÃÆ¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ØÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¹ÝÅ´¤Îµð¿Í¡Ù¤È¤«¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¹â¸«Âô»á¡Ë
¥®¥¿¡¼½êÍ¿ô570ËÜÄ¶¤È¤¤¤¦¹â¸«Âô»á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡ÖºÇÂ®¤Î¡×1ËÜ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Daoko¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó»³¸ý¤âÆ´¤ì¤ë¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×ºî¡×¡Ä46Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¥¹¥´¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
½»Âð,
³ùÁÒ,
°ËÅì»Ô,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡