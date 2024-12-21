¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤·¤Ç´Ý¸«¤¨¡×X¥Þ¥¹Á°¤ËÆÏ¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë1Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥µ¥ó¥¿¤Î¤»¤¤¤Ë¡×¡Ö¤¢¤ï¤Æ¤ó¤Ü¤¦¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ïusagii(¥¹¥×¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¥é¹¥¤¼çÉØ)(@usagi72727272)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¥µ¥ó¥¿¶È¡£Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£usagii(¥¹¥×¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¥é¹¥¤¼çÉØ)¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢ÇÛÃ£¶È¼Ô¤ÈÂ©»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿usagii(¥¹¥×¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¥é¹¥¤¼çÉØ)¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Ìõ¤â¤½¤Î¾ì¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î¸À¤¤Ìõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥ó¥¿¶È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤Îusagi(¥¹¥×¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¥é¹¥¤¼çÉØ)¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Â©»Ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂðÇÛ¤ÇÂ©»Ò¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Å¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤·¤Ç´Ý¡¹È¢´Ý¸«¤¨😇😇
¤¢¤ì¡ª¡©¤³¤ì¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤À¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ê¤ó¤Ç²È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¡©¡©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¥Ê¥¦¡Å😇😇
¤Þ¤µ¤«¡¢ÇÛÃ£¶È¼Ô¤ÈÂ©»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿usagii(¥¹¥×¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¥é¹¥¤¼çÉØ)¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Ìõ¤â¤½¤Î¾ì¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î¸À¤¤Ìõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¢¤ï¤Æ¤ó¤Ü¤¦¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤À¤Í¡ª¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬ÂåÍý¤ÇÍê¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Î¤¦¤Ã¤«¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£³§¤¬³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë