A¤§¡ªgroupÀµÌçÎÉµ¬¡¡¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇËü´¶¡ÖËÜÅö¤ËÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡×
¡¡A¤§¡ªgroup¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¡Ê28¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¡Ê´ÆÆÄÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡¢30Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤äÎëÌÚµþ¹á¡Ê56¡Ë¤é¹ë²Ú¶¦±é¿Ø¤È¤È¤â¤Ë2³¬·ú¤Æ¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÇ®µ¤¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤ÈËÜÅö¤ËÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£