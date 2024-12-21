½é¡È·î9¡É¼ç±é¡¦À¶ÌîºÚÌ¾¡¡¸½¾ì¤Çº´Æ£¹À»Ô¤È¥ª¥»¥í¾¡Éé¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó2025Ç¯1·î´ü¥É¥é¥Þ7ºîÉÊ¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥Ö2025¡¦Åß¡×À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÉñÂæ¤Î¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡¢1·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¼ç±é¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¶ÌîºÚÌ¾¡£ËÜºî¤¬Æ±¶ÉGPÂÓ¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ç¡¢·î9½é¼ç±é¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙÊ¹¤¤¤¿À¼¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡È²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡É¿·¿Í»ØÎá´ÉÀ©°÷¡¦Çô¸¶Àã¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÄÌÊó¼Ô¤Î¤À¤±¤Ç¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÅÅÏÃ¤Î»þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤â¤½¤¦¤¤¤¦¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤¯¡¢¸½¾ì¤Î¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¶¦±é¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤¬¡Öº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥²¡¼¥à¡£¥ª¥»¥í¤È¤«¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤È¤«¡¢Æ¬¤ò»È¤¦¤Î¤ò¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿À¶Ìî¡£¥ª¥»¥í¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÂçÀèÇÚ¤Îº´Æ£¤È¤Î¾¡Éé¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢7ºîÉÊ¤Î1·î´ü¥É¥é¥Þ¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¿Ø·×21Ì¾¤¬°ìµóÅÐÃÅ¡£³Æ¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢Ìò¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò±Û¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¤·¤¿¡£