¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÀÅ²¬¤¬¡ÖµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¡×¤Ç½é¤Î³«ËëÀïÇòÀ±
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè1Àá¡¡ÀÅ²¬15¡½13¿À¸Í¡Ê2024Ç¯12·î21Æü¡¡ÀÅ²¬¡¦¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
¡¡ÀÅ²¬¤¬·àÅª¤ÊµÕÅ¾¤Ç¡¢½é¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5ÅÀº¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡£¿À¸Í¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÏ¢Â³¤·¤ÆÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥é¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾45Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥ô¥§¥Æ¥£¡¦¥È¥¥¥Ý¥¦¡Ê24¡Ë¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ë¥È¥é¥¤¡£FB¥µ¥à¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê30¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡×¤·¤¿¡£
¡¡4µ¨ÌÜ¤Ç½é¤Î¥Û¥¹¥È¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë³«Ëë¤ò¾þ¤ê¡¢½¢Ç¤2µ¨ÌÜ¤ÎÆ£°æÍº°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£11·îÃæ½Ü¤Ë¹çÎ®¤·¡¢º£·î16Æü¤Ë²ÃÆþ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎWTB¥ô¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥¿¥Õ¥¡¡¼¥Æ¡Ê24¡Ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì2Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾23Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ÆÈ¿·â¥à¡¼¥É¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼êÁØ¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤â¼¨¤·¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£