¾®¤µ¤Ê¥Ö¥é¥·¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿2000²¯±ß¤ÎÂç»Ô¾ì¡½Ãæ¹ñ
ÂçÊÌ»³Ì®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë°Âµ«¾ÊÀø»³»Ô¸»ß¬ÄÃ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï²È·×¤ÎÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Êµ»Ç½¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥Ö¥é¥·»º¶È¤ÎÅÔ¡×¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¸»ß¬ÄÃ»º¤ÎÀ¶ÁÝÍÑ¥Ö¥é¥·¤ÏÁ´¹ñ¤Ç9³ä°Ê¾å¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢¹©¶ÈÍÑ¥Ö¥é¥·¤Ï7³ä°Ê¾å¡¢²ÈÄíÍÑ¥Ö¥é¥·¤Ï2³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥·¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÁí³Û¤Ï100²¯¸µ¡ÊÌó2000²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤Î70¿ô¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¡¢Í¢½ÐÆþ³Û¤ÏÌó7500Ëü¥É¥ë¤Ë¾å¤ë¡£
ÆÚ¤ÎÌÓ¤ò½¸¤á¤Æ¥Ö¥é¥·¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÆ±ÄÃ¤ÎÇÀ²È¤¬À¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿Éû¶È¤À¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÇÀ²È¤¬½¸¤á¤Æ¤¤¿ÆÚ¤ÎÌÓ¤ÇÁÇËÑ¤Ê¥Ö¥é¥·¤òºî¤ê¡¢ÇØÃæ¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ»ÍÀî¾Ê¤ä¹Åì¾Ê¤ØÇä¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢²¿¤È¤«¸Ò¸ý¤ò¤·¤Î¤®¡¢²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥·¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬100²¯¸µµ¬ÌÏ¤ÎÂç»º¶È¤Î¸¶·¿¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±Û¶EC¤ÎÃÂÀ¸¡¦È¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±ÄÃ¤Î¥Ö¥é¥·¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤Î¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2021Ç¯¡¢Æ±ÄÃ¤Ï¥Ö¥é¥·»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¡¢¥Ö¥é¥·»º¶È±Û¶EC»º¶È¥Ñ¡¼¥¯¤ò·úÀß¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ¡¦µ¬ÈÏ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦ÉÊ¼Á¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿EC´ë¶È¤¬¡ÖÂçµ¬ÌÏ²½¡¦¥Ö¥é¥ó¥É²½¡¦É¸½à²½¡×¤Ø¸þ¤«¤¦¤è¤¦»Ù±ç¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±ÄÃ¤Î¿Í¸ý¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°Éô¤«¤é3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬¤³¤Î»³´Ö¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤ËÍè¤Æµ¯¶È¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥·»º¶È¤ÎÂè2À¤Âå¡¦Âè3À¤Âå¤ËÅö¤¿¤ë¹â³ØÎò¤Î¼ã¼Ô¤¬Â³¡¹¤È¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò»Ï¤á¡¢¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÄÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë