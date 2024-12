『IS:SUE のオールナイトニッポンX(クロス)』キービジュアル

ニッポン放送で月曜〜木曜の24時から放送している『オールナイトニッポンX(クロス)』。2024年最後の放送となる12月30日はIS:SUEがパーソナリティを担当することが決定した。

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から今年6月にデビューしたガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)。グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

今年9月に放送された「オールナイトニッポン MUSIC WEEK」では9月13日(金)の『オールナイトニッポン0(ZERO)』を担当し、Xで日本トレンド1位を獲得するなど大きな話題を集めた。スタイリッシュなパフォーマンスが魅力のIS:SUEだが、番組では等身大の彼女たちの魅力をお届けする。

IS:SUEは来年2月11日(祝・火)に横浜アリーナで開催される「ニッポン放送開局70周年記念 オールナイトニッポンX(クロス) スペシャルライブ2025」へスペシャルゲストとして出演が決定している。ライブとトーク、IS:SUEの魅力を両方向から楽しめる本イベントも見逃せない。

『IS:SUEのオールナイトニッポンX(クロス)』は12月30日(月)24時から放送。オールナイトニッポンのサブスクアプリ「オールナイトニッポンJAM」でも音声同時配信を行う。「オールナイトニッポンJAM」のアプリをダウンロードするだけで全国どこからも無料で番組を聞くことが可能だ。

IS:SUEコメント

One of a kind! We are IS:SUE前回に続きまして、今回は「オールナイトニッポンX」へ出演させて頂けるという事で、とてもありがたく思っております。2024年・年末、IS:SUEと一緒に素敵な夜を過ごしましょう!【番組情報】■番組タイトル 『IS:SUE (イッシュ) のオールナイトニッポンX(クロス)』■放送日時 2024年12月30日(月)24時〜24時58分 (31日(火)午前0時〜0時58分)ニッポン放送・STVラジオ ※オールナイトニッポンJAMでも同時配信をおこないます■パーソナリティ IS:SUE (NANO、RINO、YUUKI)