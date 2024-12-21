¡Ú´ØÅì¤ÎÅ·µ¤¡Û´¨ÇÈ½±Íè ¿¿Åß¤ÎÁõ¤¤É¬¿Ü!¡¡»³±è¤¤ º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÀÑÀã¤«
¡¡ÎóÅç¤Ë¤Þ¤â¤Ê¤¯´¨ÇÈ½±Íè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´ØÅì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤«¤ß¤Ê¤ÉËÌÉô»³±è¤¤¤ÏÂçÀã¤ËÃí°Õ¡£»Ô³¹ÃÏ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡´¨ÇÈ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë22Æü¡¢23Æü¤ÎÅ·µ¤¤Èµ¤²¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ØÅì¤ÇÆÃ¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï·²ÇÏ¤Î»³±è¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤«¤ß¤Ç¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤ÎÀã¤¬°ìµ¤¤ËÀÑ¤â¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍîÀã¤äÄäÅÅ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤ÎÄì¤Ï23Æü¤ÎÄ«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£Åìµþ¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À²Å·Î¨¤Ç¤¹¡£30Ç¯´Ö¤ÎÅý·×¤ÇÅìµþ¤ÎºÇ¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬12·î24Æü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤âÀ²Å·Î¨ÄÌ¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤ÎÀè°ì½µ´ÖÅßÀ²¤ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£22Æü¤«¤é¤Ï´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÃÊ¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤Î´¨¤µÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¨ÇÈ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë22Æü¡¢23Æü¤ÎÅ·µ¤¤Èµ¤²¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡´ØÅì¤ÇÆÃ¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï·²ÇÏ¤Î»³±è¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤«¤ß¤Ç¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤ÎÀã¤¬°ìµ¤¤ËÀÑ¤â¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍîÀã¤äÄäÅÅ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤ÎÄì¤Ï23Æü¤ÎÄ«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£Åìµþ¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À²Å·Î¨¤Ç¤¹¡£30Ç¯´Ö¤ÎÅý·×¤ÇÅìµþ¤ÎºÇ¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬12·î24Æü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤âÀ²Å·Î¨ÄÌ¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤ÎÀè°ì½µ´ÖÅßÀ²¤ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£22Æü¤«¤é¤Ï´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÃÊ¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤Î´¨¤µÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£