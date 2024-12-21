¤¤ç¤¦¤Ï¡ÖÅß»ê¡×¡ÄÆÊÌÚ¸©¤ÎÅì¾È²¹Àô¤ÇÉ÷Êª»í¤Î¡Ö¤æ¤ºÅò¡×¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤ä¤¹¡¡µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï¡ÈÅß»ê¥«¥Ü¥Á¥ã¡É¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë
21Æü¤Ï1Ç¯¤ÇÃë¤Î»þ´Ö¤¬ºÇ¤âÃ»¤¤¡ÖÅß»ê¡×¤Ç¤¹¡£
Åß»ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤æ¤ºÅò¤È¥«¥Ü¥Á¥ã¡£
Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÎóÅç³ÆÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¡¦Æü¸÷»Ô¤ÎÅì¾È²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥æ¥º¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô¡¢¼Â¤Ë2025¸Ä¡£
¤³¤Á¤é¤Î²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯·Þ¤¨¤ë¿·Ç¯¤ÎÀ¾Îñ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤æ¤ºÅò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÏÃÏ¸µ»º¤Î¥æ¥º¤È¡¢¾ïÏ¢µÒ¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ2025¸Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¥æ¥º¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ë¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÜ¾ë¡¦ÇòÀÐ»Ô¤ÎÉð²È²°Éß¤ÇÍè¾ì¼Ô¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÈÅß»ê¥«¥Ü¥Á¥ã¡É¤Ç¤¹¡£
¾®Æ¦¤È¥«¥Ü¥Á¥ã¤ò´Å¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ü¥Á¥ã¤òÅß»ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤º¤Ë´¨¤¤Åß¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦½¬´·¤Å¤±¤Æ¡¢Åß¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢¤¤¤í¤ê¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤éÇ®¡¹¤ÎÅß»ê¥«¥Ü¥Á¥ã¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤ä¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
²°³°¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÆîÃ¼¤Ë¤¢¤ëµÜºê¡¦¤¨¤Ó¤Î»Ô¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¾ì¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢À½É¹ÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê2¡Á3½µ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¤Î±Ä¶È³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄ»¼è¡¦Âç»³Ä®¤Î¡Ö¤À¤¤¤»¤ó¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤â21Æü¤«¤é±Ä¶È¤ò³«»Ï¡£
ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬½é³ê¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀãÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¤¬²áµî50Ç¯¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È2¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½éÆü¤«¤é°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÁ´µ§´êº×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¡ÖÀã¤âÎÉ¤¤¶ñ¹ç¤ËÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤È¤·¤ÏÀã¤¬¡Ø¸º¥ì¥ó¥Ç¡Ù´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¤ÏËÌÆüËÜÉÕ¶á¤òÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æµ¤²¹¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16.5ÅÙ¤È¡¢11·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Åì¶è¤Î»û¤Ç¤Ï¡ÖÂçº¬º×¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢»²ÇÒµÒ¤Ë¤Õ¤í¤Õ¤Âçº¬¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âçº¬º×¤ê¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Î´³»Ù¡¦Ì¦¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ø¥Ó¤ÈµÇ°»£±Æ¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤Î¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¡Ö¥³¥Ï¥¯¡×¤È²«¿§¤¤¡Ö¥«¥ó¥Ê¡×¤Î2É¤¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥Ø¥Ó¤ò¼ó¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤¿¤ê¼ê¤Ë»ý¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¦Ç¯¤Î2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È10Æü¤Ç¤¹¡£